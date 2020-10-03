《幻愛》成疫市奇葩 導演周冠威：與拍過《十年》無關

【明報專訊】由周冠威執導，劉俊謙與蔡思韵主演的電影《幻愛》，因疫情關係映期一拖再拖，今年7月初終於上映，12天累計票房逾800萬元，走勢凌厲，卻因第三波疫情被迫煞停。雖泄了氣，但重映熱潮未減，至今累計票房已近1500萬元，成為港產片「疫市奇葩」。不知是否周冠威曾執導《十年》，很多人將《幻愛》聯想到現今社會氣氛，周冠威認為純粹巧合，該片於2006年完成第一稿，在去年反修例風波前拍竣，巧合地突出目前香港人的情緒。

記者：柯美

攝影：劉永銳

《幻愛》之前上映12天，疫情下被迫腰斬，周冠威用如坐過山車來形容自己當時的心情，稱《幻愛》是非一般愛情電影，講述精神病患者與心理輔導員的愛情故事，人物非一般，故事發展有點曲折，結局亦有點曖昧，很多朋友包括投資者對這題材信心不大，不被看好，「我當然覺得會收得，但太多人講題材偏鋒，男女主角又是新演員，票房好危險，我仍抱一絲盼望，但開畫首日票房只得10多萬，震驚又失落，原來真是自我感覺良好」。

票房直逼1500萬

周冠威表示在很多朋友、影評人在不同渠道為該片抱不平後，票房即倍數上升，每天都是票房冠軍，卻又出現第三波疫情需要關院，「我有點感慨，當年《十年》有很大迴響，成為熱潮，又是突然被戲院腰斬，不能放映。今天《幻愛》亦然，好大打擊」。雖然重映依然有支持者，票房直逼1500萬元，但他覺得個勢弱了，加上多部大片如《屍殺半島》和《天能》等上映，《幻愛》放映場次愈來愈少，難有更好成績，達2000萬的機會好渺茫。但有人分析在「限聚令」戲院座位減半下，票價又有優惠，《幻愛》實質收3000萬。周冠威說：「嘩，3000萬是個很誇張數字，所以現在有近1500萬不應失望，絕對是喜出望外，是『逆市小奇蹟』。」

「我們有聆聽的耳朵」

很多觀眾看了《幻愛》數次，甚至有人看了13次？周冠威不認為是《十年》儲下來的觀眾撐他，主要是電影吸引，「絕對不相信因拍過《十年》而撐我，電影不好看，點撐都撐不到」。談到電影吸引之處？他引述不同觀眾反應，「有女觀眾捉住我，連說3次『你的電影救贖咗我』。『救贖』這個字很重，當時我沒時間知道她的過去和故事，為何令她感動？但從她眼泛淚光和笑容當中，看得出她得到很大釋放，可能電影觸動到某些人過去面對過的愛情，想愛但不敢愛的心靈」。他開心電影安撫了某些觀眾脆弱的一面，「電影正聆聽他們的心聲，我們知道、我們明白，我們有聆聽的耳朵」。

借電影說社會？「想多了」

問他拍該片原意是什麼，是否如其他人所說有箇中含意，借電影說社會，還是大家想多了？周冠威否認藉電影說社會，絕對是想多了，「純粹巧合，該片於2006年完成第一稿，在去年反修例風波前拍竣，巧合地突出目前香港人的情緒。（被曲解意思？）我不想用『曲解』二字，電影不是話咁解釋就解釋到，電影給予觀眾當下面對的情緒，有些是傷痛，不需要說『曲解』，若幫到他們目前所面對的情緒，完全不壞。」為何棄用大卡士演員而起用新人劉俊謙和蔡思韵？周冠威解釋一切從故事和人物出發，「故事講年輕男女，既然現在有卡士都未必孭到票房，何必扭曲成中年男女的愛情故事。（是否電影發展基金資助有限？）不關事，卡士對我沒幫助，我分析過香港目前的市場，香港年輕觀眾不是睇卡士，而是睇故事和口碑 」。

港片自由奔放氣息已消失

很多人都說香港電影已經無得做，撇除政治因素，市場萎縮是一大原因，單靠本土市場難以生存，但《幻愛》票房卻那麼好，他作為新一代導演，怎看香港電影工業前景？周冠威承認香港市場太細，但這麼多年，本地市場都撐得起香港電影，令投資者賺錢，甚至賣到埠，很多Marvel電影更在港大收旺場，過億元票房都有，最近《天能》在疫情和戲院多優惠下都收數千萬，說到底最緊要有好電影，重拾觀眾對香港電影的信心，「觀眾睇西片不睇港片，是因為對香港電影無信心，但不可以怪罪於觀眾，電影人應自我檢討，大部分人因要進入內地市場拍合拍片，因被審查而失去自由，觀眾是感受到的。以前香港電影自由奔放的氣息，現在已消失！無咗之後，製作又跟荷李活和韓國大片有距離；內在的自由精神無咗，製作費又咁低，觀眾自然離開。現在很多新人能給我很大盼望，觀眾又開始轉變，期待慢慢累積下去。」

官方審查響起警號

周冠威認為未來搞電影一定很艱難，「創作本身就艱難，加上現在政局已有一種自我審查，可能已不是自我審查，而是官方審查，已知電檢處對兩部紀錄片有些動作，已響起警號，現在要拍警察，怎樣申請呢？將來一定會更艱難，但我沒想太多，身為創作人一切從心出發，對什麼題材有興趣、產生好奇和熱誠就去寫劇本，不理是什麼片種、政局、是否審查等。」未來他想拍喜劇，在艱難時候讓自己和觀眾放鬆少少，同時亦有一部悲劇正思考中，縱使有悲慘的感覺，但亦會在絕望中見到希望。

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