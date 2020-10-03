初出道參演兩部重頭劇 港姐王菲睇前輩做戲偷師

【明報專訊】上屆港姐亞軍王菲，參選以來甚有觀眾緣，雖然最後未能奪冠，但入行後不乏機會，亦是最快入劇組的同屆港姐，之前未卸任已參演兩部重頭劇《刑偵日記》、《兒科醫生》，星途一片光明。

對鏡子練習表情

問王菲可覺幸運？她表示很感恩，多謝公司給予機會，因入行都是想拍劇，所以當機會來到時感到很開心，亦非常享受拍劇，能做到喜歡的工作，不覺辛苦，反而很充實。她表示首次拍劇的心情都有點怯，所以一收到劇本即埋首做功課，不斷熟讀劇本和背對白，在家亦對着鏡子練習表情，並用電話拍下來，看自己有何不足，從而改善。

感激袁偉豪鼓勵

兩套重頭劇《刑偵日記》和《兒科醫生》集惠英紅、王浩信、袁偉豪（Ben）、鄭嘉穎、馬國明及鍾嘉欣等好戲之人。王菲稱難得的好機會，當然有從中偷師。她在《刑》劇中飾演Ben的前妻，大讚對方是非常好的前輩，很樂意分享演技、拍攝心得和技巧，令她大有得着，「我是比較心急的人，緊張時講對白和做動作會變得很快，Ben教我如何放鬆，帶住我去演，令我很放心。最深刻是有場喊戲，演出前已很擔心，到了現場更緊張，情緒不安，Ben見到即主動安慰我，講些鼓勵說話，最後順利完成這場戲，所以真的很感謝他，幫了我很多」。

王菲透露因有《兒科醫生》的劇本，所以會在家中試演別人的場口，例如鄭嘉穎和鍾嘉欣的戲分，她試演兩人的角色，自己跟自己對戲，之後到拍攝現場再看看兩名前輩如何演繹，「我經常在現場偷看他們演戲，這方法幫到我提升演技」。

見證新一屆港姐誕生，王菲表示非常興奮又開心，因又有一班年輕有活力的女生加入公司，自己成為小師姐，感覺幾特別。最令她開心是卸任後可專注做演員，希望之後能參與更多不同的劇集，嘗試不同類型的角色。她亦有意報讀演藝訓練班，希望發掘到自己更多不同的一面。

記者：陳釗