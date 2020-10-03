【開箱】《戰士》改編李小龍手稿 唐人街打天下

《戰士》講述19世紀三藩市唐人街的幫派故事，包括內地婦女被賣到妓院的情節。

Andrew Koji（中）在新劇模仿李小龍的功架，上演多場埋身肉搏的動作戲。

【明報專訊】Now TV戲劇頻道Cinemax（Channel 113）動作劇《戰士》（Warrior）去年4月首播，故事改編自一代功夫巨星李小龍的手稿，講述19世紀後期，在三藩市唐人街的華人幫派混戰故事。劇集開播後不久，隨即宣布拍第2季，今日與美國同步，在影視串流平台HBO GO及Cinemax頻道上架。劇集並非講述李小龍的故事，武打場面與功夫精神則有傳承之意，劇中拳拳到肉的動作戲，甚有港產片風格。

「小龍女」李香凝任監製

《戰士》第2季共有10集，每周推出一集。新劇由《狂野時速》系列的美籍華裔導演林詣彬和李小龍女兒李香凝攜手監製，英日混血男星Andrew Koji主演，其他亞裔演員包括《馬可波羅》鄭啓惠（Olivia Cheng）、《狂野時速9》杜俊緯（Jason Tobin）及《黑吃黑》李勛等。第2季加入《逃學黐孖咇》阮春智及《花木蘭》唐辰瀛等。

首季講述從內地移民到美國的武術奇才阿山（Andrew Koji飾），為了尋找胞妹美玲（黛安娜多恩飾），當他抵達當地，火速證明自己的武術實力，繼而被當地幫派「和威堂」招攬成為打手。和威堂是當地唐人街最大勢力的堂口之一，主要經營鴉片，與另一幫派「龍志」平分唐人街。

龍志話事人年紀老邁，死後由美玲接收權力，誓要剷除和威堂並搶奪鴉片生意。與此同時，美國政府為整頓唐人街治安，安排警員進駐，黑白兩道大火併。阿山成為和威堂打手後，替幫派立下不少功勞，直至某次他在擂台上戰敗，竟遭和威堂拋棄，意志消沉的他決定離開和威堂，淪為唐人街最低下階層的苦力。

首季結尾阿山重拾自信，投靠妓院老闆娘阿苔（鄭啓惠飾）。第2季延續故事，講述阿山透過格鬥比賽，鍛煉身手乘機掙錢，其後重返和威堂，打算對付龍志及背叛他的胞妹美玲。阿山計劃推翻和威堂現任老大，因此與和威堂繼承人勇駿（杜俊緯飾）合作，同時招攬滿腔熱血的新打手Hong（唐辰瀛飾）。隨着兩大堂口互爭地盤，不斷擴展勢力，阿山還要面對其他威脅，包括新興勢力「豐海」、反對內地勞工的愛爾蘭工人，以及美國政府等。

為拍動作戲日日操肌

《戰士》以昔日唐人街為背景，當時三藩市掀起一股「尋金熱」，衍生「賣豬仔」慘劇，不少華人前往美國從事體力勞動工作，在這個龍蛇混雜的時代，輕易觸動華人觀眾的心，而且幫派堂口之爭，亦有港產黑社會電影味道，展現弱肉強食的殘忍世界。

劇中武打場面也很精彩，Andrew Koji拳拳到肉，早前接受本報視像訪問時表示，全靠武術指導協助，才能完成所有動作戲，並稱比起首季，今季演出更加得心應手。不過，他埋怨「操肌」很辛苦，「首季開鏡前，花了兩個月時間準備節食、操肌，每日練習5、6小時。第2季雖然熟習了拍攝環境，但每個動作變得更複雜」。他又指拍攝期間，絕對不能鬆懈，時刻準備就緒，是一場持久戰，他稱現已完成拍攝，但仍沒有放棄健身。

廣東話難學只記粗口

阿山角色明顯是向李小龍致敬，Andrew Koji在演出前，花上很多時間研究李小龍的哲學，希望把他的精髓表現出來，幸好劇本出色，對他幫助很大。

提到劇中出現大量廣東話對白，Andrew Koji表示有專人教導，坦言廣東話很難學，幾乎完全記不到，唯一記得的就是粗口。