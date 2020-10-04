老妻少夫交流 楊千嬅尊重老公去夜街 周柏豪被公主病女友嚇怕

【明報專訊】楊千嬅與周柏豪在劇集《多功能老婆》演情侶後變成好拍檔，千嬅在YouTube開設頻道「楊千嬅MY LIVE TV」的節目《千言．慢煮》，周柏豪擔任第二集嘉賓，他們一齊品嘗韓式部隊鍋，同時分享夫妻相處之道及對姊弟戀看法，因兩人都是現實中的人辦。

柏豪認為成熟女人更吸引

千嬅認為女大過男有好處，不過間中要面對別人的批評和眼光，需要有耐性。她爆丈夫丁子高性格愛玩，已是很久前的事，直至遇上她才願意結婚。

千嬅說：「愛情是無年齡界限之分，最重要是溝通及坦誠，而且不能過分管束對方，這是一種尊重。好似丁生有時去夜街，我不會過問太多。」

柏豪太太Stephanie亦比他年長，卻令他有安全感，大讚太太是理智又充滿智慧的人。原來他過去曾跟有公主病的女友拍拖，自此被這類型女子嚇怕，覺得成熟的更吸引和適合自己。

暖男爸爸最愛吃女兒口水尾

自女兒周芯悅出世，柏豪變暖男爸爸，笑言最開心是吃女兒口水尾：「現在我會食個女吃剩的粥仔、糊仔、餅乾、水果，一日三餐她食剩的食物都不少。太太的廚藝好好，可能是遺傳自外母，好多謝她，她煮的我一定吃清。本來男人識煮會加分，可惜我做不到，完全不懂，太太嫌我搞亂廚房還要她執手尾。」

千嬅安慰柏豪如果嘗試煮一餐飯，太太可能會好開心；換轉丁子高忽然下廚，即使幾難食，她也會好開心和全部吃清。

娛樂組