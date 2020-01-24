首參演電影 ERROR膽粗粗加對白

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）首次一齊參演電影，於《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》飾演陰間攝製隊，他們印象最深刻是第一日開工，吃完飯盒，一個鏡頭也沒拍便收工。肥仔說：「我們還化了特技妝，要用蠟封眉，吃完個飯盒，等了七八小時，因為落雨拍不到就收工了。」

他們異口同聲表示拍戲雖然等待的時間較埋位拍攝時間長，但193和保錡並不介意，193笑謂：「有錢，要我等多久也可以。」保錡稱他們很想拍戲，難得有機會等到有角色，等下又何妨。

阿Dee化身「創作總監」

保錡透露他們膽粗粗加對白，因為原本的對白大致是「死啦」和「點算呀」。演出經驗較豐富的阿Dee說：「加對白都很有難度，每句對白得10幾秒，不可以加太多，還要4人都有說話、有發揮。」保錡封阿Dee做「創作總監」，並說： 「幸得創作總監Dee哥幫我們排戲，我們先講得那麼流暢。」肥仔認同說：「我們飾演陰間攝製隊，每次都是清晨5時許才埋位，趕在太陽初露前完成，時間好緊迫，沒排練過一定阻礙拍攝進度。」電影每分每秒都是錢，平時百厭貪玩的他們，在現場也變得正經，他們認為是一次珍貴經驗。

193想同鄧麗欣間接咀嘴

新戲講述還陽和輪迴，在現實生活中，若給他們一次還陽機會，保錡表示要做韓國男團BigBang成員G-Dragon，他說：「我希望好似G-Dragon咁靚仔、咁有錢，又歌精舞勁。」193笑謂：「想做一支水，可以間接同人嘴對嘴，最想給我心中女神鄧麗欣飲用，我真的很想和她咀嘴，上次合作連對手戲也沒有。」阿Dee想做釋迦牟尼，他說：「嘗盡世間很多東西，參透成佛，這條路很有趣，絕無侵犯宗教意思。」肥仔選擇不投胎，認為做人很辛苦。

場地提供：Kowloon Party Room

髮型：Lydia Yung @ Chic Private I Salon

化妝：Circle Chong @ Annie G. Chan Makeup

記者：柯美

攝影：劉永銳

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