吳青峰魏如萱膺金曲歌王歌后 鄧紫棋獲獎暗窒前經理人

G.E.M.雖然只是奪得評審團獎，又身在上海隔離未能出席頒獎禮，但仍出帖文抒發感受，暗諷與她有合約糾紛的前經理人。（網上圖片）

【明報專訊】《第31屆金曲獎頒獎典禮》前晚圓滿結束，吳青峰與魏如萱榮登金曲歌王及歌后寶座，六度競逐的梁靜茹飲恨無獎而回感失望。王若琳以《愛的呼喚》專輯贏得「最佳國語專輯大獎」，但被指是翻唱專輯獲獎受質疑。身在上海的鄧紫棋（G.E.M.）角逐歌后落敗，但憑《摩天動物園》專輯獲頒「評審團獎」，她說是一個奇蹟。她之後在社交網發長文暗窒前經理人：「我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。」

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G.E.M.去年與經理人公司「蜂鳥音樂」爆出解約風波，鬧上法庭，G.E.M.當時強調自己「絕不退縮」，會勇敢面對。前晚她因在上海隔離未能出席金曲獎頒獎禮，但仍盛裝看直播。當她得知獲「評審團獎」大感興奮，工作人員上台代領獎座及代發表感受，說她覺得這張專輯可以得獎是一個奇蹟，因她去年離開前公司後，用8個月時間完成，人的小宇宙是被迫出來的。她努力以最快速度創作新歌，但以前的作品還在訴訟中，她化悲憤為力量，並感謝團隊幫助。

憑《句號》歌詞寄意

昨日她在微博發長文抒發獲獎感受：「我的第一座金曲獎。謝謝！」之後她以《句號》歌詞暗窒前經理人，「你說我是個商品，沒有你我就不可以，這些扭曲的真理，差點毁掉我的自信」。她再說：「多少年你一直告訴我，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情况下，我的名字就被註冊成商標。到我離開以後，我作為我以前寫過的所有作品的原作者，版權卻還需要透過訴訟希望爭取回來。還有一次又一次不能言盡的阻礙，這一切當中我多少次差點就放棄。但是今天我再一次證明了給自己，也證明了給你，我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。」

梁靜茹六度提名落空

G.E.M.之後再以另一首歌《孤獨》歌詞吐心聲：「為什麼我想謝謝跟我一起做出這張專輯的人，不是因為大家幫助我得獎了，像我在《孤獨》裏說的，世界告訴你的優秀，真的不會為你帶來自由。但是，去年當我面對種種困難與阻礙時，你們陪我、幫助我一起做出了一張我很喜歡，而且循環聆聽了很多次的專輯，這是我真的覺得很感謝的！我覺得做音樂，如果自己不愛聽，多成功都很無聊；如果自己愛聽，管他成不成功，就是很爽很自豪。所以，謝謝你們。」

梁靜茹6度提名「最佳國語女歌手獎」都與獎無緣，她在社交網吐露遺憾心聲，說準備了謝辭，開場白是：「好開心終於終於終於可以站在台上，20年來我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了，就剩下我…終於 …」最後未能上台，沒能實現願望。

魏如萱爆喊盼盧凱彤為她驕傲

魏如萱以《藏著並不等於遺忘》獲頒「最佳國語女歌手獎」，她在台上領獎時激動爆喊，對兒子說：「媽媽終於得獎了！」她提到：「希望好友盧凱彤知道的話，可以為我驕傲。」

吳青峰憑《太空人》獲頒「最佳國語男歌手獎」，他說：「謝謝自己沒有被打倒、謝謝我自己死命地繼續唱歌、歌頌，你很努力了﹗」

王若琳以《愛的呼喚》專輯贏得「最佳國語專輯大獎」，對於被網民質疑是翻唱專輯，為什麼可以得到最佳國語專輯？她說：「這不是我的責任。」提到評審讚《愛的呼喚》超越翻唱專輯，她說：「很棒的稱讚！」

蔡依林前晚以銀白色性感晚裝亮相，壓軸擔任頒獎嘉賓成為焦點。頒獎禮悼念已故音樂人環節的片段中，再見黃鴻升（小鬼）身影，令全場不少人鼻酸。