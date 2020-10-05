天堂鳥Tyrese求婚成功

【明報專訊】現年28歲的男子組合天堂鳥（BOP）成員歐喬鋒（Tyrese），曾與余思霆拍拖，前年跟林欣彤傳緋聞。之後他認戀網紅Pumpkin Jenn，不時在社交網曬蜜照放閃。昨日Tyrese宣布求婚成功，Pumpkin Jenn答應嫁他，兩人各自在社交網曬婚戒及照片，Pumpkin Jenn的媽媽更擔任攝影師。

Tyrese撰長文分享喜悅心聲：「She said Yes！」他說雖然是在一個出乎意料的情况下完成，但算是非常感動和難忘的回憶。他稱很幸運Pumpkin Jenn出現，完整了他的生命，令他明白什麼才是真正的愛情，帶給他不只是快樂，也是動力的起源。

他自言一直很被動和隨遇而安，但在女友鼓勵下，讓他透過植物找回初心，能夠遇上她，Tyrese自言是福氣。他知道女友想要安穩的家及有一對可愛小孩，所以想給對方美滿的生活，他承諾：「無論你在外面多辛苦受了多少委屈，我們這個家永遠都是充滿着愛，是專屬給你幸福的地方，你以後的喜怒哀樂我都會在你身邊。」最後Tyrese說自己大個仔，要在30歲成家立業，也是他人生一直以來的目標，謝謝Pumpkin Jenn讓他成長，認清自己，找到方向。

Pumpkin Jenn透露Tyrese是兩星期前求婚，她指Tyrese一直很愛護她，很幽默，帶給她歡樂，自覺是幸運女孩。

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