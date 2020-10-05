【開箱】《新聞守護者》 記者揭饑荒真相 啓發奧威爾寫《動物農莊》

占士諾頓（上圖）飾演的鍾斯，以及彼得沙士格（下圖）扮演的杜蘭迪雖然都是來自西方的記者，又在蘇聯採訪，卻有不同取態。

【明報專訊】當香港社交平台不時看到「黑記」一詞侮辱第四權，早前《警察通例》又修改了「傳媒代表」的定義，新片《新聞守護者》（Mr. Jones）回顧80多年前一宗傳媒的真實事件，可會給警察公共關係科、唾駡記者為「黑記」的社會大衆一點啓示？

《無光歲月》導演新作

《新聞守護者》由《無光歲月》波蘭女導演安格尼茲卡賀蘭（Agnieszka Holland）執導，是去年柏林影展主競賽單元其中一齣參賽電影。由《小婦人》占士諾頓（James Norton）、《王冠》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）主演。故事講述1933年，充滿抱負的鍾斯（占士諾頓飾），是首次登上希特勒專機採訪的外國記者之一，他曾擔任英揆勞萊喬治的外交顧問，對蘇聯「烏托邦」鋪天蓋地的報道很感興趣，希望借對方人脈能採訪史太林；同時他在當地的記者朋友保羅亦提到烏克蘭的狀况，通話卻在中途截斷。

蘇聯政府對外宣揚國內糧食充足的印象，鍾斯透過《紐約時報》駐莫斯科辦公室的資深記者杜蘭迪（彼得沙士格飾），認識在柏林長大的女記者艾達（雲妮莎卻比飾），了解到史太林政權如何在背後打壓真相。同時有關饑荒的消息不脛而走，更被蘇聯列為敏感機密。鍾斯設法突破封鎖，秘密前往烏克蘭，在當地目擊糧食都被售往海外，以換取蘇聯工業化所需資金，造成人為大饑荒，數百萬人民被遺棄，餓殍遍地。

鍾斯及後被捕，並驅逐出境；他返回英國後發表文章，報道他目睹的境况。然而克里姆林宮施壓，駐莫斯科的西方記者否認發生饑荒，當中包括普立茲得獎記者杜蘭迪。

《動物農莊》諷刺獨裁政權

《新聞守護者》電影開首，是一名男子坐在窗前打字，畫外音是名著《動物農莊》的章節，這名男子其實就是英國著名作家奧威爾（George Orwell），他創作的反極權寓言小說《動物農莊》，正是受鍾斯（Gareth Jones）有關烏克蘭大饑荒的報道所啓發。據說鍾斯是傑出語言學家，精通英法德俄語。他對國際形勢亦很敏銳，甫出場仍是勞萊喬治的外交顧問的他，就報告了訪問希特勒後的看法。鍾斯直擊對方冒起，預見二戰若爆發或因此人而起，他說那次採訪如果飛機失事，「歐洲的歷史就會改寫」。

歷史卻沒有如果。當時西方知識分子同情蘇聯，尤其世界經濟蕭條，史太林的五年計劃像創造了奇蹟，軍工及經濟都高速擴張及增長，彷彿怎也比納粹可取，鍾斯覺得不可思議，所以引起了興趣想看個究竟。片中擔任杜蘭迪（Walter Duranty）下屬的艾達，父親是外交官，她自小在柏林長大，親歷希特勒掌權後，自由氣氛瞬間摧毁，於是來到莫斯科；大概她以為這裏真的是烏托邦，相信蘇共為了未來而積極建設，為了這些「偉大」計劃，可把真相暫放一旁，向外塗脂抹粉。但當她遇見鍾斯，聊到他們的朋友保羅無故喪命，艾達難再做鴕鳥，為他準備行囊，踏上烏克蘭的未知旅程。

追隨真相 不偏袒任何一方

鍾斯把所見所聞在一場演講中說出來，但被指控抹黑蘇聯，杜蘭迪更撰文反擊，但最終鍾斯撰寫有關烏克蘭大饑荒的報道刊登在報章頭版，讓世界知道蘇共的所謂經濟增長只是幻象，政策失誤害死了無數人。有人好奇他為什麽會投身新聞工作？鍾斯說，那是高貴職業；他追隨的只是事實和真相，不會偏袒任何一方。

現實中的鍾斯，之後被禁足蘇聯，卻沒放棄採訪，他其後轉赴日本逗留了6星期，再輾轉從北京到內蒙，被土匪綁架，最終客死異鄉。在他屍身找到3處槍傷，並推斷他是在30歲生日前一天遇害，雖沒有證據，但不少人估計是蘇聯秘密警察所為。

杜蘭迪是美國普立兹獎得主，但粉飾蘇共政權，沒揭開大饑荒真相，反而在《紐約時報》撰文斥鍾斯的報道大話連篇，聳人聽聞，他稱沒實質的饑荒事件，只是因營養不良導致患病造成的廣泛死亡。杜蘭迪其後在美國逝世，但他否認大饑荒的報道受到批判，引發褫奪普立兹獎項的聲音，《紐約時報》亦承認有關文章是該報史上最差的報道之一。

鍾斯和杜蘭迪，誰才是「黑記」，歷史已有公論。

上映日期：10月8日