楊凡為《繼園臺七號》打盡人情牌 林德信自嘲BB班：險失落聲演機會

【明報專訊】「楊凡給香港的情書」展覽昨日在會展舉行，現場除了展出動畫電影《繼園臺七號》的原創手稿，亦播放影片及製作過程視頻，另有一幅3米高、70米寬的時光牆，呈現香港1960年代點滴。《繼園臺七號》去年在威尼斯影展獲得最佳劇本金獅獎，該片導演楊凡昨日聯同參與聲演的張艾嘉、林德信及陳果等出席揭幕禮。

記者：柯美

攝影：孫華中

動畫電影《繼園臺七號》將於11月上映，導演楊凡透露該片由籌備至完成歷時8年，打盡人情牌，找來多名好友聲演。楊凡笑言找陳果聲演其中一隻貓，是想利用對方的名氣，雖然沒對白，但其實聲音中有很多感情，他說：「陳果是夢幻中的夢幻貓，另一隻貓就找來葉蘊儀和章小蕙兩把聲重疊聲演。」

陳果怕隔離 未決定會否赴台

陳果首次配音，對自己的表現不滿意，後來加了新元素重錄才收貨。提到他憑《墮胎師》入圍台灣金馬獎「最佳導演」？陳果表示未決定會否出席，因入台和返港均需隔離，他最怕被困着，連食飯也不可以外出，若赴台就逼自己在隔離期寫劇本。

張艾嘉拍《燈火闌珊》收車馬費

張艾嘉將於11月演出電影《燈火闌珊》，與新導演、新演員合作，故未能出席今屆金馬獎頒獎禮。對於跟新人合作，張艾嘉表示很大挑戰，認為在現今影圈青黃不接的時候，應多鼓勵新導演和新演員，給他們多些機會。她透露《燈》片是以快消失的霓虹燈行業為題材，於大半年前開始圍讀和學整霓虹燈，她表示在圍讀時有給導演意見，但最終會照導演的決定去做。由於製作費有限，她只象徵式收取車馬費。她又透露於本月底在文化中心聲演話劇，與台灣首席鋼琴家合作。

今次參與楊凡的動畫電影，張艾嘉透露跟趙薇聲演母女，林德信則是較她年輕20多歲的丈夫。她形容楊凡在配音室像指揮家，指導趙薇和林德信等該如何用聲音演繹。

林子祥73歲生日想食漢堡包

林德信自嘲配音是BB班，與一班前輩合作很大壓力，又爆導演楊凡邀他聲演時，叫他用國語錄一段電話留言，對方聽了不滿意，還說換人，嚇得他立即回家找個寧靜地方，換另一種情感再錄，導演終於收貨。他說：「我主要跟張艾嘉和趙薇對戲，全用國語，對白很文學，很高層次，所以很大壓力。我國語雖然可以，但導演要的感覺是另一回事，事前要惡補，練了很久，到配音時，投入了角色和情緒就愈配愈順。」提到父親林子祥本月12日73歲生日？林德信表示因限聚令，到時只會在家食飯慶祝，「他很搞笑，問他想吃什麼，他竟說想吃漢堡包。（會否親自炮製愛心漢堡包？）他要求很高的」。