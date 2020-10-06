媽咪被途人撞跌傷膝蓋 On仔憤怒誓要緝兇

【明報專訊】C AllStar成員陳健安（On仔）是孝順仔，好惜媽咪，前日On仔媽咪在街上跌倒，令他心痛又極憤怒，他說：「你整親我阿媽，我唔會放過你！」他在社交平台貼了一張傷口的照片，說媽媽日前（10月3日）下午2時許在屯門河傍街過馬路，被買餸車仔撞跌落地，擦損手踭又撞傷膝蓋，拉車仔的人道歉也沒一句，不顧而去。當時有好心的母女叫住對方，卻愈嗌愈走，她們扶起了On仔媽咪。

On仔先向母女道謝，之後向不顧而去的人發炮，他說：「唔好以為走咗就無人知，唔使負責任，人在做、閉路電視在看；單車被人偷了，我都搵得番，你整親我阿媽，我唔會放過你。如果當日見到嗰個人請pm我。」看來他要網上追兇。

林雅詩遇小偷失鑽石手鏈

林雅詩日前在街上也發生不愉快事件，她在社交平台上載照片，見她右臂內側有瘀痕，原來她被撞兼疑被偷去價值5位數字的鑽石手鏈。她憶述事發經過，說由於身體不適，返公司前吃了藥，她在街上突然被人迎面撞到，10秒後發覺手上的鑽石手鏈不見了，她即時返轉頭搵，但已找不到。她的手與腳也被撞到，不知撞她的人是有心或無意？懷疑手鏈是被偷了，她說社會環境令人心痛。

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