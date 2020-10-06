《職業特工隊7》挪威取景 向粉絲揮手 湯告魯斯危坐急行火車頂

希莉艾維透過社交媒體上載照片及片段，證明她亦親身參與拍攝火車頂的動作戲。

【明報專訊】現年58歲的荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise），拍攝動作場面一向親身上陣，前日他在挪威拍《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7，簡稱M:I7）亦不例外，被粉絲「野生捕獲」他危坐火車頂的場面，雖然列車正在急速行駛，但他毫無懼色，更笑着向粉絲揮手，果然藝高人膽大。

原定今年2月在威尼斯開鏡的《M:I7》，受疫情影響，延至7月在倫敦復工，上月改赴挪威取景，先拍攝湯告魯斯駕駛電單車衝落懸崖的動作戲，前日再拍另一場高難度戲分，從當地影迷上載到社交媒體的多段短片可見，湯告魯斯坐在行駛中的火車頂上，一臉輕鬆自在，工作人員則忙於準備工作。

希莉艾維上載火車片段

到了正式埋位，幕後人員先行離開，留下湯告魯斯跟特技演員在車頂對打，感覺相當驚險，貫徹他一向親身上陣的風格。除了湯告魯斯外，同片拍檔兼《復仇者聯盟4：終局之戰》女星希莉艾維（Hayley Atwell），前日亦透過社交媒體上載類似相片及片段，並留言：「我站在火車頂，挪威風景真的很壯麗。」

另一方面，《M:I7》導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）也分享這場高難度動作戲的拍攝過程，從他公開照片可見，湯告魯斯跟對打的演員身上均綁有威也，面前是攝影師和助手，上空則有直升機在盤旋，實行多角度取景。

完成這場戲分，攝製隊便將離開挪威，移師羅馬繼續行程，未知當地還有什麼高難度動作戲，等待湯告魯斯挑戰？難怪早前有報道指出，湯告魯斯計劃在60歲後便會乖乖退下來，危險鏡頭他不再親自上陣。

《M:I7》預計明年11月19日上映，除了湯告魯斯外，其他演員包括上集有份演出的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《王冠》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《挑戰者1號》西蒙柏奇（Simon Pegg）等，原班人馬繼續亮相。