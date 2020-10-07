可亮相其他電視台 黎芷珊被無綫「開刀」變兼職

【明報專訊】近年不少藝員為增加「財路」改變與無綫的合作關係，有的選擇外闖，有的改變合作形式，也有吃回頭草重返無綫拍劇。周家怡與敖嘉年便是最佳例子，兩人在無綫多年未能上位，但外闖多年終於「衣錦還鄉」，前者於重頭劇《兒科醫生》擔任女主角，後者亦將開拍新劇並升格男一。無綫一方面邀外援增實力，但同時又要「減磅」，唯有向旗下藝人「開刀」；效力無綫多年的黎芷珊要由台柱主持變為兼職；無綫還她「自由」，改變合作關係後，黎芷珊可亮相其他電視台。

記者：陳釗

攝影：孫華中

效力無綫多年的黎芷珊昨日為慈善口罩義賣活動擔任司儀，她自爆約滿無綫後，雙方轉了新合作形式，現時自由度很大，還可以亮相其他電視台，她說：「過往主持常規節目，但《今日VIP》結束後，有工作量不足情况，公司提出新合作形式，我明白是大勢所趨，亦樂於接受挑戰。其實公司有一個不明文規定，所簽的騷量比以前少了，會當part time（兼職）形式；我現時轉簽的並非一騷合約，有超過十個騷。」

效力近30年 視無綫如父母

問到是否因無綫未能提供穩定收入給藝員，才放寬合約限制？她說：「可以這樣說，大家都明白現在市道，還有公司的決策問題。」黎芷珊透露現時有其他電視台向她招手，但仍傾談中，落實才告訴大家。不過她表示效力無綫多年，關係永遠都好好，就像父母同仔女般。

疫下工作大減損失近百萬

黎芷珊表示疫情下主持工作大減，只有一些網上工作，損失近百萬；至於眼鏡生意亦同樣受影響，因歐洲公司削減預算，首當其衝就是她的細牌子，可謂雙重打擊，非常慘情。幸隨着疫情稍為穩定，最近狀况開始有些好轉。

製作自家節目做YouTuber

雖然做了老闆，但黎芷珊對演藝工作從未放棄，之後會轉戰網上頻道，製作節目做YouTuber，她說：「其實我覺得是一條血路，因自由度大，想請誰人上來做嘉賓都可以。大家都知我單身已久，覺得有很多東西可以分享，因為現時有很多跟我差不多狀况的人，香港女多男少，大家都焗住坐在家中變宅女，講這話題都應該有些客仔吧！」

《最佳男主角》登事業高峰

黎芷珊於1989年藝員訓練班畢業後加入無綫，成為兒童節目《430穿梭機》及《閃電傳真機》主持，其間曾轉往有線後回巢，近年也有主持《東張西望》及《今日VIP》；她的代表作是娛樂清談節目《最佳男主角》和《最佳女主角》，前者更讓她奪得《萬千星輝頒獎典禮2012》最佳節目主持，登上事業高峰，亦奠定她在無綫的主持位置。

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