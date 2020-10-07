利誘DJ事件無損兄弟情 Anson Kong望歌迷和平相處

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）昨日出席慈善口罩簽名義賣活動，他透露MIRROR最近為成軍兩周年灌錄新歌，3名在台灣拍劇的成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Stanley（邱士縉）最快要12月才歸隊。可有羨慕他們出埠拍劇？他說：「我也忙於籌備第3首新歌，以及經營網上頻道，但有機會的話，當然都想試出外拍劇。」

談到DJ梁文禮大爆有MIRROR歌迷借送禮物利誘DJ播歌，屬於「賄賂行為」，傳是Anson Lo歌迷不滿DJ只播Anson Kong的新歌所致。Anson Kong稱播歌不在他控制範圍內，要視乎DJ的口味和開播主題。可擔心因此引發歌迷內訌？他說公司有跟各成員的歌迷傾過，希望歌迷和平相處，MIRROR成員也有共識，不會讓任何事情影響大家的感情。對於DJ只播他的新歌？Anson Kong表示與Anson Lo看完報道也得啖笑，不會影響兄弟情。他稱每次出歌，粉絲都會為他們準備小禮物派台，出發點都是太惜他們，禮物裏只是一張相與歌詞，不存在利誘。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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