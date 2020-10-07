莊韻澄哭訴舊愛背叛 張致恒獲老婆發文力撐 小儀嘆每段情難敵小三

【明報專訊】ViuTV全新節目《吃掉前男友》今晚播出的一集，小儀罕有大談感情生活，嘆每段情都敵不過第三者。至於前晚首播時，主持莊韻澄（前名莊端兒）剖白與前度分手的心聲，雖然與前度分手多年，但說到對方對她不忠「偷食」的痛處，一度哽咽落淚。她雖沒開名說前度是誰，但大家都估到是張致恒，他的太太雯雯忍不住在Instagram限時動態發文力撐老公，稱不用提醒她老公是一個什麼人，以前已經過去，再重複就永遠成長唔到。

記者：柯美

從不談感情生活的小儀，在今晚播出的一集《吃掉前男友》大談感情事，提到傷得最深的一段關係是交往7年的前度，分手原因或因雙方正為工作搏殺令感情變淡，當中亦牽涉對方出軌。

小儀稱用了很長時間去治癒情傷，但重遊舊地亦不禁觸景傷情，她說：「以前拍拖會約在銅鑼灣西武百貨等，分手後有次經過，發現西武百貨已經拆了，我突然控制唔到喊了出來，這刻才知原來受過的傷已經變成疤痕留在心入面。」小儀還大呻次次拍拖都是衰對方有第三者，更大嘆：「唔知點解，命嚟㗎！」

另外，莊韻澄表示第一次發現男方出軌後，雙方經過溝通，對方的確有改善，但不久便重操故業，她說：「最慘是我從記者口中得知後，因為不想互數對方不是，抱着幫他說最後一次大話的心態問他『今次是我最後一次幫你，你想我怎樣回應傳媒？』豈料，他竟然很開心說『就說我們已分手，那我就不是偷食。 』 」

此言傷透莊韻澄的心，她表示上了人生寶貴一課，以前「為仔生，為仔亡」，現在覺得家人才是最重要。莊韻澄雖然沒開名指「偷食」前度是誰，但大家都知所指是現已為人夫，育有兩子的張致恒（Steven）。

貼全家福撐Steven

對於Steven再次被前度「數臭」，Steven太太雯雯日前在Instagram限時動態發文，為老公抱不平，表示節目出街後，不少人把有關新聞轉發給她，她感謝大家對自己的關心，但拜託不要將任何關於講Steven的專訪和報道不停轉發給她，並說：「唔使提醒我老公係一個咩人，我只想努力去面對我以後的路，以前已經過去，再去重複又重複，就永遠成長唔到。」昨日雯雯更貼了一家四口搭港鐵的照片，Steven抱着大仔，她力撐老公已經重新改過。

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