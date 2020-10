打破雙生兒宿命 張蔓姿張蔓莎齊上齊落闖名堂

next

【明報專訊】娛樂圈不停需要有才藝、活力、具個性特質的年輕生力軍加入,為觀眾帶來新鮮感。曾參演ViuTV劇集《教束》與《地產仔》等的新生代演員張蔓姿和張蔓莎,以孖生姊妹身分聯手進攻演藝界。最近兩姊妹主持ViuTV全新節目《吃掉前男友》,透過訪問不同年齡和背景的單身女嘉賓,從感性角度剖白她們與前度的愛情故事,以及分享個人愛情觀,一起探討「單身,真的快樂嗎?」

記者:林蘊兒

攝影:劉永銳

張蔓姿(Gigi)透露節目取名《吃掉前男友》是想藉主持為女嘉賓下廚,「消化」她們與前男友的過去,回味每一段感情箇中經歷的甜酸苦辣。目前單身的Gigi分享個人愛情金句「Learn from the past, create the future.」從前度身上學習迎接更好的未來。

她認同煮食有治癒心靈作用,例如一邊煮「清蒸雞翼」一邊聽嘉賓林欣彤細訴過去,自己的廚藝和人生都有所領悟得着。在前輩張慧儀身上,看到女強人也有脆弱一面,欣賞她遇到迷失還是繼續努力向前行。節目中不乏催淚情節,反映每名嘉賓無論外表如何堅強獨立,內心仍是渴望和期待愛情。

跟前度再見亦是朋友

以前嚮往童話式戀愛,同孖生姐姐同樣單身的張蔓莎(Sabrina)深信「要先找到自己,才找到適合自己的人」,清楚想要什麼,在錯的時候即使遇上一個對的人也未必得到幸福。

Sabrina承認與「翻版梁朝偉」吳肇軒有過一段情,她自爆:「人生中有3至4次戀愛經驗,好彩可以同全部前度做好朋友,可能與父母管教嚴厲和傳統家庭觀念有關。」她們不時與母親傾心事,最清楚女兒與什麼人拍拖,由細到大都灌輸女仔要識保護自己,所以兩姊妹擇偶好謹慎不會亂來。

不會「戀愛大過天」

中學就讀女校的Gigi直至大學才開始談戀愛,讀男女校的Sabrina則和中學辯論隊男同學展開初戀;孖妹是巨蟹座屬理性型,不愛為小事爭辯,除非遇到男友出軌才會尋根究柢。從生活起居、日常工作到感情世界,兩姊妹都互相清楚了解,連喜歡的對象類型都大同小異。

家姐注重有才華、擁共同嗜好的藝術家型,曾經與年紀相差20年的成熟男士拍拖;妹妹喜歡有才華亦要求外表,以往都與年紀相若男生一起,現階段想試跟成熟型男發展。

雖然對愛情抱着期待,畢竟才26歲,但兩姊妹強調事業為先,不會「戀愛大過天」,不抗拒也不刻意跟圈中人拍拖,只要對方能明白和支持她們的工作就足夠。

心靈相通 從不比較

孖生姊妹出世只相隔一分鐘,因此在樣貌、外形、性格、喜好上既相似又略有不同。家姐Gigi偏向中性型格打扮較cool,留長髮的妹妹Sabrina走文青路線,有鄰家女孩感覺,她們稱非刻意營造不同形象來讓人區分識別。

談到有不少雙胞胎入娛樂圈後,只有一人跑出走紅,例子屢見不鮮,Gigi和Sabrina不相信這個娛樂圈宿命,因為二人從來不互相比較,彼此心靈相通。Sabrina說:「有時一齊工作,例如做音樂創作,我們會有爭執,好似一對夫妻,卻沒有隔夜仇,對外就好團結。『跑出』或『紅』每人定義不同。」Gigi附和妹妹:「我寧願做一個可以影響別人的人,只要她開心就好。『紅』不等於有快樂人生,找到自己喜歡的事,努力向前才有生活意義。跑唔跑出聽天由命,這個圈好難控制,做好自己先。加上演員最被動,角色不是想就有。」

兩姊妹都抱同樣心態,就是一心只想對方好。她們認為別人要取捨在姊妹中二選一,就由別人揀,對她們而言只是良性競爭。

服裝:maje

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com