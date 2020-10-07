打破雙生兒宿命 張蔓姿張蔓莎齊上齊落闖名堂

張蔓莎（後）曾與吳肇軒（前）拍拖，二人分手後再見亦是朋友。（網上圖片）

【明報專訊】娛樂圈不停需要有才藝、活力、具個性特質的年輕生力軍加入，為觀眾帶來新鮮感。曾參演ViuTV劇集《教束》與《地產仔》等的新生代演員張蔓姿和張蔓莎，以孖生姊妹身分聯手進攻演藝界。最近兩姊妹主持ViuTV全新節目《吃掉前男友》，透過訪問不同年齡和背景的單身女嘉賓，從感性角度剖白她們與前度的愛情故事，以及分享個人愛情觀，一起探討「單身，真的快樂嗎？」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

張蔓姿（Gigi）透露節目取名《吃掉前男友》是想藉主持為女嘉賓下廚，「消化」她們與前男友的過去，回味每一段感情箇中經歷的甜酸苦辣。目前單身的Gigi分享個人愛情金句「Learn from the past, create the future.」從前度身上學習迎接更好的未來。

她認同煮食有治癒心靈作用，例如一邊煮「清蒸雞翼」一邊聽嘉賓林欣彤細訴過去，自己的廚藝和人生都有所領悟得着。在前輩張慧儀身上，看到女強人也有脆弱一面，欣賞她遇到迷失還是繼續努力向前行。節目中不乏催淚情節，反映每名嘉賓無論外表如何堅強獨立，內心仍是渴望和期待愛情。

跟前度再見亦是朋友

以前嚮往童話式戀愛，同孖生姐姐同樣單身的張蔓莎（Sabrina）深信「要先找到自己，才找到適合自己的人」，清楚想要什麼，在錯的時候即使遇上一個對的人也未必得到幸福。

Sabrina承認與「翻版梁朝偉」吳肇軒有過一段情，她自爆：「人生中有3至4次戀愛經驗，好彩可以同全部前度做好朋友，可能與父母管教嚴厲和傳統家庭觀念有關。」她們不時與母親傾心事，最清楚女兒與什麼人拍拖，由細到大都灌輸女仔要識保護自己，所以兩姊妹擇偶好謹慎不會亂來。

不會「戀愛大過天」

中學就讀女校的Gigi直至大學才開始談戀愛，讀男女校的Sabrina則和中學辯論隊男同學展開初戀；孖妹是巨蟹座屬理性型，不愛為小事爭辯，除非遇到男友出軌才會尋根究柢。從生活起居、日常工作到感情世界，兩姊妹都互相清楚了解，連喜歡的對象類型都大同小異。

家姐注重有才華、擁共同嗜好的藝術家型，曾經與年紀相差20年的成熟男士拍拖；妹妹喜歡有才華亦要求外表，以往都與年紀相若男生一起，現階段想試跟成熟型男發展。

雖然對愛情抱着期待，畢竟才26歲，但兩姊妹強調事業為先，不會「戀愛大過天」，不抗拒也不刻意跟圈中人拍拖，只要對方能明白和支持她們的工作就足夠。

心靈相通 從不比較

孖生姊妹出世只相隔一分鐘，因此在樣貌、外形、性格、喜好上既相似又略有不同。家姐Gigi偏向中性型格打扮較cool，留長髮的妹妹Sabrina走文青路線，有鄰家女孩感覺，她們稱非刻意營造不同形象來讓人區分識別。

談到有不少雙胞胎入娛樂圈後，只有一人跑出走紅，例子屢見不鮮，Gigi和Sabrina不相信這個娛樂圈宿命，因為二人從來不互相比較，彼此心靈相通。Sabrina說：「有時一齊工作，例如做音樂創作，我們會有爭執，好似一對夫妻，卻沒有隔夜仇，對外就好團結。『跑出』或『紅』每人定義不同。」Gigi附和妹妹：「我寧願做一個可以影響別人的人，只要她開心就好。『紅』不等於有快樂人生，找到自己喜歡的事，努力向前才有生活意義。跑唔跑出聽天由命，這個圈好難控制，做好自己先。加上演員最被動，角色不是想就有。」

兩姊妹都抱同樣心態，就是一心只想對方好。她們認為別人要取捨在姊妹中二選一，就由別人揀，對她們而言只是良性競爭。

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