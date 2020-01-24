明年1月美國上映 預告片曝光 范冰冰《355》海報被指違國旗法

彭妮露古絲（左起）、謝茜嘉翠絲頓、雷碧達尼安高及戴安古嘉扮演來自不同國家的特工，攜手阻止恐怖組織的陰謀。

范冰冰的《355》單人海報背景出現國旗圖案，被內地網民質疑此舉是否已經違反國旗法。

有傳范冰冰被禁出國，因此她在《355》戲分，主要是獨腳戲，無緣跟另外4名女星同場。

【明報專訊】由《變種特攻：黑鳳凰》西蒙金堡（Simon Kinberg）執導、《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）監製及主演的《355》，昨日首度公開預告及海報，兩年前因逃稅而傳遭易角的內地女星范冰冰，證實戲分獲得保留。不過，《355》海報以幾名主角國籍的國旗為背景，范冰冰背後出現五星紅旗，被指違反《國旗法》，為電影能否在內地上映再添變數。

范冰冰前年6月因逃稅而遭國家稅務局調查，其後被重罰8.84億人民幣（約10億港元），兼禁止出國拍戲，有傳她因此無法演出荷李活片《355》，幸獲導演西蒙金堡護航，強調新片陣容不變，暗示范冰冰有得留低。

女版《叛諜追擊》

《355》是導演西蒙金堡與謝茜嘉翠絲頓合作《變種特攻：黑鳳凰》期間，共同構思的拍攝計劃，她希望製作一部媲美《叛諜追擊》系列的女性特工電影，於是請來《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《公義暗角》戴安古嘉（Diane Kruger）、《萬千痛愛在一身》彭妮露古絲（Penelope Cruz）及范冰冰演出，並於康城影展集資，去年開拍有期。

故事講述一班來自世界各地的女特工，為了阻止恐怖組織獲得一件秘密武器，她們必須摒除己見，包括政治和文化差異，攜手合作才有勝算，而「355」正是美國獨立戰爭後首名女特工的代號。

電影公司昨日首度公開預告片及宣傳海報，在5名女主角背後，均有代表她們國籍的國旗，范冰冰亦不例外。有內地網民質疑，此舉或已違反《國旗法》第18條規定「有關圖案不得用作商標及廣告」，有人批評范冰冰是「幫兇」，未有及時制止電影公司的錯誤舉措。不過，亦有網民代她解釋，演員甚少參與海報設計工作，形容有關指控是「躺着中槍」。

《355》將於明年1月15日在美國開畫，至於內地及香港映期未定。除了5名女主角外，「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《叛諜追擊3：最後通牒》艾加拉米雷斯（Edgar Ramirez）等男星亦會參與演出，陣容相當吸引，令人期待。