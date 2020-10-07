【開箱】《日安維若妮卡》 家暴題材查案劇 巴西女人真苦命

【明報專訊】多得影視串流平台Netflix成為觀衆接觸全球劇集的橋樑，發現除了講喪屍的《新死亡片場》（Reality Z），以及談疫症的《口吻相傳》（Kissing Game）外，還有像《日安維若妮卡》（Good Morning, Veronica）般關注家暴受害人的巴西劇，改編自同名小說，本月1日上架，全劇8集，約有3條主線，都是由女主角Veronica（簡稱Vero）貫穿。

性罪案受害者自殺

Vero有一子一女及愛惜她的丈夫，家庭幸福，同時繼承父業當上警員，多負責文書工作；劇集開首，她在警署看到神色迷惘又難過的女孩Marta，於是準備給她倒杯水。同一時間警署內，姦殺案受害者的父親搶走警員佩槍欲殺死疑犯，混亂中Marta拾起佩槍指向自己頭顱，Vero欲上前制止時她已自轟，事件被某人拍下來並上傳互聯網，成為熱話，警方形象亦受損，局長下令徹查。Vero欲調查Marta何以自殺，發現她在網上交友，並在約會時被迷姦，被拍下淫褻照片，所用藥物更讓她在嘴角留下疤痕。

Vero的上司對此案都不大感興趣，她卻鍥而不捨，當媒體追問警署自轟案件時，她趁機上前呼籲有跟Marta相同遭遇或受家暴的女士跟她聯絡。沒多久同樣在交友網遇人不淑的Tania來到警署親述經歷，不但嘴角的疤痕跟Marta一樣，網上交友對談及被迷姦的過程亦相同。

變態狂魔 受虐妻子

另一主線發生在Janete身上，她多年前跟軍警Claudio私奔，自此沒再跟家裏聯絡。Janete多次流產，Claudio利用這點對她施以精神虐待，讓她以為一切都是自己的錯。促使Janete致電給Vero的原因，是Claudio的變態行為變本加厲，他會逼迫Janete到長途巴士車站找初來聖保羅打工的女孩，訛稱高薪請他們當家傭，然後騙他們上車後，Claudio會把女孩弄昏，再載到偏遠地方的地下室。過程中Janete被他蒙上眼，所以她根本不知道地下室的地點。抵達後Claudio會把箱子套在她的頭上，Janete只聽到受害女孩被吊起來的慘叫聲。事後Claudio卻總對她說女孩沒事，已放走她們。

其實Vero也有自身問題，多年前她仍在學時，當警察的父親被指受賄，及後更殺死她母親後再自殺，經歷家庭慘劇，Vero因此曾輕生但獲救。部門主管Carvana跟Vero爸爸是同事及好友，所以一直視對方如女兒，其實Vero父親未死，不過變成植物人，秘密居住在安老院。

《日安維若妮卡》圍繞上述3條主線發展，Vero的母親正是家暴的受害者，她間接也是，所以很希望能幫助受過同樣傷害的人。她的直屬上司Anita被視為Carvana退休後的接班人，對性罪案的受害者卻沒有同理心，她跟Vero之間更不時針鋒相對。Vero第一次見Janete時看她沒有表面傷痕，但提醒對方，暴力不一定展現在肢體方面，讓她受驚、恐懼、言辭的侮辱也是一種施虐，所以Janete開始反抗時，Claudio認定有人向老婆洗腦。

體制暴力 灰暗結局

追查下去，Vero發現事情並不簡單，Claudio的軍警背景，加上表面受人景仰；警局內也有人互相包庇，甚至牽涉一個高層組織，她揭發父親當年原來被陷害，母親也並非被爸爸殺死，縱然她十分擔心Janete安危，但很多無形勢力阻止她調查下去。可面前的暴力，不止是某一性罪犯、虐待太太的丈夫、誘拐女孩的變態殺人狂，而是整個體制。暫未知此劇可會開拍第2季，但結局頗為灰暗，Vero想要為所有受害女子伸張正義卻落空，她也險淪為亡魂。