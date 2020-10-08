李棟旭演九尾狐參考《鬼怪》

【明報專訊】在高收視韓劇《鬼怪》扮演「地獄使者」的李棟旭，再次挑戰奇幻題材劇集，演出韓國有線頻道tvN新劇《九尾狐傳》，化身有千年道行的九尾狐，李棟旭以「男神」造型演出，令人期待；該劇與SBS電視台《Do Do Sol Sol La La Sol》及JTBC《私生活》打對台，同樣昨晚首播，還不約而同昨日舉行記者會，正面交鋒。

李棟旭伙拍《福秀回來了》趙寶兒及《花樣男子》金汎合演《九尾狐傳》，講述在城巿定居的九尾狐與一直追蹤九尾狐傳說的電視台製作人之間的愛情故事。李棟旭在劇中化身千歲以上的九尾狐，審判擾亂社會秩序的妖怪。金汎則飾演李棟旭同父異母的「半人半狐」。

《九尾狐傳》昨日下午舉行網上記者會，穿著間條西裝的李棟旭稱曾演出《鬼怪》，所以拍攝奇幻劇如何自然融入編劇所寫的世界最重要，所以今次他盡量忠於劇本演出。據報《九》劇籌備超過兩年，導演透露初期已指定李棟旭主演。李棟旭表示，不少人稱他適合演此角，讓他充滿信心，但同時亦感到負擔。被問到跟新拍檔金汎與趙寶兒合作有何感受，李棟旭大讚二人勤力，特別提到趙寶兒在劇中有不少動作場面，幾乎都親身上陣。趙寶兒也不忘「回禮」，大讚李棟旭為人親切、體貼，並尊稱對方為老師，不時向他請教演戲心得。

《私生活》徐玄演騙徒

由少女時代成員徐玄及《回答吧！1988》高庚杓主演的JTBC新劇《私生活》，描述私生活被公開、偷竊及造假的時代，4名騙子合力揭露國家巨大騙局的故事。飾演騙徒的徐玄與科技公司職員的高庚杓扮演新婚夫婦。徐玄昨日在記者會表示，角色要不時變裝，她不顧「女神」形象，不怕上演講粗口及入獄等場面，她稱角色充滿魅力，甫看劇本已渴望演出，為角色做了許多準備。她還透露拍檔太垣晳經常帶零食與麵包到片場給她，與一眾演員均合作愉快。

高雅羅爆肚累李宰旭NG

SBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》由《花郎》高雅羅與《意外發現的一天》李宰旭合演，講述跌入人生谷底的鋼琴家高雅羅，與李宰旭在鄉郊鋼琴學院展開的愛情故事。高雅羅昨日在記者會表示，為了演繹鋼琴家角色，花三四個月時間練琴，但由於當中有不少難度高的樂曲，最終還是要「請槍」代彈。她又謂出道17年來首次拍愛情喜劇，所以十分期待。她的拍檔李宰旭則爆料，高雅羅演出時不顧形象，經常爆肚，使他頻頻NG。

《私生活》及《Do Do Sol Sol La La Sol》可透過影視串流平台Netflix同步收看。

文：蘇珮欣