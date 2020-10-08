搖滾結他之神 Eddie Van Halen逝世

【明報專訊】搖滾樂隊Van Halen的創始成員Eddie Van Halen，與癌症搏鬥多年，其子Wolfgang Van Halen在社交網Twitter公布噩耗，Eddie本月6日離世，終年65歲。

Eddie Van Halen於2000年確診舌癌，並切掉三分一舌頭，兩年後康復；近月傳出他患有喉癌，並曾遠赴德國醫治。Eddie Van Halen於1955年在荷蘭出生，7年後隨家人移居美國加州生活。其父接受古典樂訓練，通曉鋼琴、單簧管和色士風，所以Eddie跟年長兩歲的哥哥Alex幼受庭訓，自小學習鋼琴，並曾在比賽中獲獎，但後來他在訪問中表示，自己不會看樂譜，完全靠看和聽來彈奏。他自言最初想打鼓，但發覺兄長這方面太出色，所以轉而學結他，並視Cream樂隊時期的Eric Clapton對他影響最大。

1978年Eddie跟兄長Alex共組Van Halen樂隊，很快就打響名堂。有「搖滾樂結他之神」美譽的Eddie，被指是點弦（tapping）電結他技巧的先驅。點弦意指在solo環節棄用撥弘器，並雙手在結他指板上點弦，猶如鋼琴演奏。他與Jimi Hendrix、Eric Clapton、Led Zeppelin的Jimmy Page，又並列為頂尖搖滾樂結他手。2012年雜誌《Guitar World》的民調中，Eddie Van Halen更獲票選為史上最偉大結他手。Eddie亦不時為其他歌手擔任客席結他手，譬如流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）的名曲《Beat It》當中的結他獨奏，就是Eddie的作品。他經歷兩段婚姻，並有獨生子Wolfgang Van Halen。