帝苑酒店恐爆藝人飲宴群組 田蕊妮趕做病毒檢測 徐榮不敢抱包包

唐紫睿前日仍在帝苑酒店的泳池游水，她稱做了檢測，證實呈陰性。（網上圖片）

徐榮（右一）與太太（左一）在婚宴上跟一對新人合照。（網上圖片）

【明報專訊】尖沙嘴帝苑酒店有4名員工確診新冠肺炎，衛生防護中心要求酒店住客於昨午前撤離酒店，亦安排所有工作時要穿制服的男員工接受檢疫，並會為所有員工作新冠病毒測試。酒店由昨日起至10月22日停業，進行全面消毒。日前田蕊妮、徐榮、周家怡等藝人曾到帝苑酒店參加婚宴，對於酒店員工確診，隨即惹起恐慌，擔心可能爆發「藝人飲宴群組」。他們為安全起見，都會接受病毒檢測。

記者：柯美

本月5日一名無綫前公關在帝苑酒店舉行婚宴，不少圈中人應邀出席，包括徐榮夫婦、周家怡、田蕊妮、麥明詩、黃德斌、趙希洛、麥子樂、何啟南、戚其義、曾醒明等，該酒店至昨日累積4名員工確診，即時惹起恐慌，擔心隨時爆發「藝人飲宴群組」。

何啟南證無中招才可開工

田蕊妮回覆《明報》表示當日她遲去，除了進食和影大合照外，她全程戴口罩。現在酒店有員工感染，她都會去做檢測。徐榮回應稱看新聞後得悉情况，昨晚已立即前往接受病毒測試，暫時不敢抱5歲女兒徐心怡（包包）。周家怡正拍攝無綫新劇《兒科醫生》，她這幾天仍要開工，拍劇時不能戴口罩，為令劇組安心會盡快到醫院做病毒檢測。何啟南目前拍無綫新劇《我家無難事》，監製王心慰表示何啟南今早會去做檢測，原本他要開工，但現作調動，暫時刪減他一場戲，待檢測有結果，無事才可開工，之後再安排補拍。

森美一家三口曾到帝苑食飯

另一方面，森美昨午出席活動時，透露日前太太生日，一家三口到帝苑酒店食飯慶祝。問他有否做病毒檢測？他說太太已致電酒店，講出他們用膳的餐廳、入座時間和座位，如有需要會去做檢測。森美表示疫情有反彈迹象，大家要小心，勿掉以輕心。他稱疫情下愛留家中玩虛擬遊戲，亦會透過視像跟身在英國讀書的兒子通話。英國疫情未受控，森美坦言擔心兒子安全，正掙扎聖誕假期應否讓兒子返港。他有感留在英國危險，來回機程困在機艙又覺得不安全，好難決定。

唐紫睿住酒店頂層無去餐廳

唐紫睿曾是王晶旗下藝人，參加過ViuTV女子MMA真人騷，她近月入住帝苑酒店，前日她在社交網曬穿三點式在泳池旁的照片，說酒店泳池人多，但游泳的人少。有網民提她這間酒店有確診個案要小心，她回覆說已做檢測。昨日要撤離酒店，她向傳媒表示數月前由北京返港便入住該酒店，她住在頂層，沒有去餐廳，不是緊密接觸者。她日前獲酒店安排做檢測，前晚出報告是陰性，健康狀况正常。她稱獲安排搬往其他酒店暫住，會做好防疫措施，沒必要也不會出門。