好姊妹炮製婚前派對 岑杏賢認與圈外男友訂婚

【明報專訊】岑杏賢昨日32歲生日，前日獲好姊妹湯洛雯、朱千雪等為她安排驚喜派對，除慶祝生日外，更是她的婚前派對，爆她是準新娘，已秘密跟圈外男友訂婚。岑杏賢在派對上曬閃爆婚戒，露出幸福笑容接受姊妹們祝福。她表示因男友是圈外人，她尊重對方低調處理，故一直未有公開已訂婚。她的待嫁心情好開心，感謝一班好姊妹。她未有透露婚期，說有好消息再同大家分享。

傳男友是金融才俊

岑杏賢今年情人節宣布戀情，當時她透露跟男友拍拖4個月，兩人去年在朋友婚宴上認識，但她未有透露男友身分。據稱她的男友名叫Kelvin，是加拿大籍的金融才俊，比岑杏賢大兩年。岑杏賢曾大讚男友心地好、成熟穩重，大家相處舒服，有共同目標。

一年前接到朱千雪花球

湯洛雯、朱千雪、張嘉兒及蔣家旻前日為岑杏賢炮製驚喜生日及婚前派對，各人昨日在社交網分享照片，爆岑杏賢是準新娘，照片中岑杏賢甜蜜曬手上的鑽戒。朱千雪留言：「一年前，你接到我的婚禮花束。一年後，我們將為你送禮。生日快樂，美麗的準新娘。」湯洛雯說：「希望你喜歡，我們為你準備的一切，只想你幸福、快樂。Happy birthday！Our beautiful bride-to-be.」張嘉兒與蔣家旻都留言恭喜。

尊重男友低調處理

岑杏賢昨日接受《明報》訪問，對於被爆快做人妻，她坦承已和圈外男友訂婚，她說：「對的，大家都係朝着呢個方向，一直無公開我訂婚，係因為男友是圈外人，所以尊重佢低調處理，希望大家見諒同明白，𠵱家嘅心情仍然好開心，無諗過一班姊妹忙於工作，都為我送上最大嘅驚喜同祝福。」至於是否要待疫情後才舉行婚禮？她說：「如果之後有其他消息，再同大家分享，希望明白。」

舊愛袁偉豪送祝福

岑杏賢參選2012年香港小姐奪最上鏡小姐，同屆冠軍是張名雅、亞軍黃心穎、季軍朱千雪。岑杏賢2013年爆出與袁偉豪的戀情，但維持3年於2016年11月宣布分手。之後袁偉豪戀上同是港姐出身的張寶兒，兩人愛得甜蜜，上月袁偉豪在社交網宣布，去年在加拿大尼亞加拉大瀑布向拍拖3年的寶兒求婚成功。這對過氣情侶各自找到人生中最重要的另一半，袁偉豪也大方祝福岑杏賢幸福快樂。

娛樂組