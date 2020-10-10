14候選亞姐會傳媒 執董保證賽後派1萬元 蔡小蝶想過退選 大熱高文君有壓力

【明報專訊】《2020亞洲小姐香港區決賽》14名候選佳麗昨日聯同亞視執行董事陳偉傑出席記者會。眾佳麗穿上背心配貼身牛仔褲亮相，獲前亞姐兼現任「仁美清敘」主席程瑤分享選美心得。近日有傳亞姐爆出退選潮，陳偉傑否認，稱5名退選佳麗各有原因，而決賽後眾佳麗會獲1萬元獎金。佳麗蔡小蝶承認比賽初期因經常等太長時間想過退選，向大會反映後有所調整，便繼續參選。另一佳麗高文君認為有人退選，可造就其他候選佳麗提高勝出機率。

亞視宣布舉辦亞姐競選以來，先後傳出不同是非，如比賽鬧雙胞，賽期因疫情需延期及有佳麗退選。亞視執行董事陳偉傑昨日表示香港區決賽鐵定11月1日舉行。

陳偉傑：5佳麗退選各有原因

現距離比賽不夠一個月，突然爆出退選潮？陳偉傑說：「最初選出19名佳麗入圍，現有5人退選，原因包括工作在身、健康不佳，亦有2人因比賽改期而不能參加，還有1人經常缺席活動和訓練，經商議後決定退選。我有信心餘下14名佳麗會繼續比賽。」他表示有聽聞佳麗曾投訴訓練和活動時間過長，經常要苦候，影響她們日常工作流程，所以最近已作出改善，讓她們清楚訓練時間詳情。

陳偉傑否認昨日記者會是倉卒舉行，稱亞視花1500萬元翻新總部已完成，力證公司財政沒問題。提到有報道稱入圍佳麗仍未收到1萬元獎金才退選？他說：「簽合約時已說明，佳麗要完成香港區決賽後的14日內，才可以獲得1萬元獎金。原本預備15名佳麗的獎金，現在只有14名，會將多出的獎金捐作慈善用途。」

佳麗蔡小蝶承認比賽初期因經常等候太長時間想過退選，後來向大會反映已有調整，決定繼續參選，她表示從沒有投訴，亦會體諒大家。被網民捧為「女神」的高文君認為有人退選，可造就其他候選佳麗提高勝出機率，她說：「得到別人讚賞當然開心，是一種動力，但亦有壓力。不過就算有壓力都盡量做到最好，對爭奪后冠抱順其自然心態。」她們又表示不擔心之後收不到1萬元獎金。

練樂儀否認掟蛋糕 何雙妍習慣等候

練樂儀與何雙妍認為每名佳麗都對自己有信心，即使有人退選，可能僅少了一些熱鬧氣氛，其他佳麗不受影響，更不相信有佳麗因未收到1萬元獎金退選。

早前有報道練樂儀曾租住尖沙嘴某五星級酒店，因弄污房間遭酒店罰款？她稱是美麗誤會：「我沒去該酒店的派對，看到報道形容有人在房內掟蛋糕嚴重弄污地方，本人都討厭掟蛋糕行為，所以不會是我。」

何雙妍明白比賽有14名佳麗參加，大家輪流梳頭、化妝的時間較長，她已慢慢習慣等候。

記者：林蘊兒