【開箱】《青春紀錄》下半場 朴寶劍事業愛情的最後勝利

《青春紀錄》探討父母對子女的期望，以及子女成長過程中，父母如何在精神及物質支持上取得平衡。

【明報專訊】《男朋友》朴寶劍與《上流寄生族》朴素丹合演韓國有線頻道tvN新劇《青春紀錄》，自今年9月開播至今，已播出10集，收視率亦由首集錄得6.36%，一路攀升至最高位8.24%，並穩佔同時段劇集收視冠軍。該劇在影視串流平台Netflix同步上架，長期登上香港收視排行榜前列位置。《青春紀錄》來到下半場，朴寶劍的親情、愛情及事業發展，能否笑到最後？

最後6集的衝擊

《青春紀錄》講述朴寶劍飾演模特兒史彗峻，入行多年一直渴望轉型為演員，可惜苦無機會，加上得不到家人支持，為了生計只好不停做兼職，其間遇上夢想成為專業化妝師的安正河（朴素丹飾），二人由粉絲與偶像的關係，逐漸變成情侶。

至於跟史彗峻識於微時的袁楷效（邊佑錫飾），同屬模特兒出身，一樣進軍戲劇界，雖然實力遜於彗峻，但因家境富裕，獲母親無限量支持，人氣一直比彗峻高企。

故事去到一半，形勢終於逆轉，史彗峻接拍醫療劇《關口》而爆紅，成為女觀眾心目中「男神」，並憑古裝劇《王者歸來》首奪最佳男演員獎項，攀上事業高峰。目前該劇只剩6集，經過悉心鋪排，史彗峻即將面對事業、愛情及家庭的衝擊。

四角戀影響深遠

從第11集預告可見，史彗峻出道初期認識的時裝設計師鄭查理突然自殺身亡，由於後者離世前，曾經致電史彗峻，他被警方邀請協助調查，加上網上一直謠傳二人有不尋常關係，連串事件恐令史彗峻的星途蒙上陰影。

愛情方面，史彗峻與安正河雖然互相深愛對方，然而二人工作繁忙，難以陪伴左右，第10集劇情交代史彗峻低調到訪女友寓所時，竟被狗仔隊偷拍，戀情若然曝光，同樣影響人氣。加上袁楷效與史慧峻前度女友鄭智雅（薛仁雅飾）介入他們的感情世界，無論這場四角戀如何發展，都會對史彗峻造成一定影響。

史彗峻與父親的關係，由始至今都沒改善，其父不滿兒子「發明星夢」，只求他能腳踏實地打工，但他爆紅之後，父親態度開始軟化，可是他在得獎致謝辭時，未有公開多謝父親，父子關係再陷僵局，預計這家人將要迎來一場戲劇性的巨變，才能扭轉局面。

串星助製造話題

朴寶劍、朴素丹及邊佑錫的演技有目共睹，導演不忘「打人情牌」，邀請大量串星助陣，亦成功製造話題，包括首集登場的《意外發現的一天》金惠允扮演韓流明星朴道河前女友、《步步驚心：麗》姜河娜飾演頒獎禮司儀、《浪漫醫生金師傅》徐玄振及《梨泰院Class》朴敘俊則做回自己（著名演員），令劇集星光熠熠。

扮演史彗峻經理人李敏才的申東美，主要在劇中發揮搞笑作用，搶鏡程度絕對不下於幾位主角，上集她搖身一變成為朴敘俊粉絲，在後台索取簽名一幕，盡顯搞怪個性，為劇集帶來生氣。

事實上，史彗峻的成名經過，頗有朴寶劍的影子。他憑韓劇《回答吧！1988》上位，並憑古裝劇《雲畫的月光》奠定「男神」地位，他亦曾在《記得你》飾演殺人犯，這跟史彗峻首次拍戲扮演富二代奸角，然後分別憑愛情劇及古裝劇得獎，可謂如出一轍。

史彗峻一直受兵役問題困擾，未知結局可會以入伍作為終結？實在令人好奇。