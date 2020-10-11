「入五」前娶湯洛雯 46歲馬國明：婚後最多生兩個

【明報專訊】46歲馬國明事業愛情兩得意，年初首奪視帝，登上事業高峰；感情方面自「安心事件」後迎來新開始，與湯洛雯（靚湯）大方認愛，獲全城祝福。馬明表示目標「入五」前成家立室，並視靚湯為結婚對象，皆因兩人性格合拍兼「臭味」相投，還冧爆說：「她很會𧨾我說話！」

馬國明於《C9特工》中飾演菜販「高大勁」，對老婆「Cute媽」（高海寧飾）一往情深；現實中與女友湯洛雯（靚湯）也打得火熱，他自認屬理智型男朋友，並非很浪漫的人，但專一，「我每次拍拖都不會有第三者，都是一段完了再開始新一段。只要拍拖，我就會將所有注意力投放在對方身上；我很蠢的，講不到大話，『偷食』一定會被識穿，所以我都很佩服有幾個女朋友的男人，是如何兼顧到？自問無這能力」。

同愛黐家「臭味」相投

自公開戀情後，馬國明與靚湯從不避嫌，常在IG傳情，大放閃光彈。大家都好奇靚湯有何法寶令馬國明開竅，先是開設IG帳號，再是罕有高調示愛。馬國明解釋道：「她（靚湯）是其中一個因素，她都有教我用。其實經理人一早叫我開IG，可幫到工作，但因我不懂經營，又不是很喜歡和習慣分享日常的人，所以遲遲未實行，之前開微博我都考慮了很久，還花了差不多一年時間才上手。」他又稱並非高調曬愛，至今也沒上載過一張合照，一切都是順着感覺去做。

問到靚湯有何吸引他之處？馬國明稱兩人同樣「黐家」，不喜歡出街，這方面幾夾，「其次可能她以前讀心理學，很會𧨾我說話，因我很少主動將自己的事告訴別人。而且我們口味一樣，除了都喜歡吃海鮮外，蒜頭、洋葱我們都愛吃，所以可說是『臭味』相投。她廚藝也不錯，最近還親自炮製洋葱爆牛肉給我吃，幾啱胃口」。

給靚湯90分 留進步空間

事業上已貴為視帝，馬國明表示下個目標是成家立室，希望「入五」前（50歲前）達成，與靚湯有傾過婚姻話題，但未傾到很深入，「我不會閃婚，一定跟大家講。（視靚湯為結婚對象？）暫時都是，我們拍拖都是朝着這方向。她跟我家人相處得幾好，父母對她印象也不錯，OK的。100分滿分，我會給她90分，她對我也是一樣，留空間給大家進步」。馬國明自爆心目中的家庭有一兩個小朋友已足夠，無也不介意，一切隨緣，加上媽咪已經有孫湊，所以無這方面壓力。

「最近再沒聯絡黃心穎」

去年的「安心事件」轟動娛樂圈，馬國明現身護花獲全城大讚是絕種好男人，隨着時間流逝，現時各人也過着自己的生活。馬國明稱事件未有令他對愛情失去信心，亦無改變他的愛情觀，都是堅持一對一的戀愛方式，因他不喜歡太複雜。談到舊愛黃心穎，馬國明表示已經過去，當時是有嬲過對方，但時間很短，也從無怨恨，「她初回港時我們都有聯絡，但最近沒有了，不過我都希望她好，大家向前看吧」。

拍劇不為攞獎 讚高Ling專業

談到播放中的《C9特工》是一套小品劇，雖無龐大製作費，但馬國明一點都不介意，幾喜歡演這種小人物角色，因較貼近市民，「我與監製在《降魔的》時已合作，這是他首套監製的劇集，我當然要支持。有時拍來拍去都是那幾名監製都會悶和『滑牙』，跟些新監製和新演員合作，反而會擦出新火花」。

馬國明表示在觀眾角度，大製作當然較吸引，但他並非為攞獎而拍劇，所以無所謂，反而很享受拍攝過程，劇情輕鬆且笑中有淚，不會很沉重，「參演大劇會很開心，但小品劇也可以很享受去演，兩者滿足感不同。而且今次伙拍黎諾懿這個相識多年的老友，我很開心」。他又大讚劇中女主角高海寧（高Ling）非常專業，也是很勤力的演員，「其實我知道同高Ling合作都幾開心，因找到新對手；我早期主要伙拍李施嬅、徐子珊，近年就是唐詩詠，多了個拍檔是好事」。

服裝：Theory

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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