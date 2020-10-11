《骨肉香》揚威美國兩電影節 鮑起靜封雙料影后包場慶功

【明報專訊】鮑起靜、黎瑞恩、導演潘梓然合作的微電影《骨肉香》揚威海外，分別於美國紐約電影節及洛杉磯電影節共奪8個獎項，其中鮑起靜更連捧兩個電影節「最佳女主角」獎。前晚他們到九龍灣出席慶功兼特別放映會，鮑姐老公方平也到場分享喜悅。

鮑起靜（鮑姐）憑微電影《骨肉香》封雙料影后感驚喜，她說：「 其實拍這部微電影好意外，是電影導演會的畢業作品，無片酬，不過現在得到兩個獎是好大報酬，好開心。」

鮑起靜特別感激黎瑞恩（小恩子）參與演出，出錢又出力，「小恩子不但沒收錢，仲幫手借場地及安排交通和飲食，難得有一個熱心人扶助電影新人」。鮑姐表示跟一班好朋友包場欣賞該片，作為慶祝環節。談到她歷年獲得多個影后獎，是否將獎座放在家中當眼處？她說：「好少獎咋，只得幾個，一個人的成就不用放出來睇的，自己鼓勵自己就好了。」

黎瑞恩「生蛇」留疤添殺氣

小恩子之前「生蛇」生上眼，她稱正在康復中，不過現在留有疤痕，她笑說：「患處的神經受損，現在沒有知覺，又有疤痕，好彩我不貪靚，醫生說疤痕在半年後會淡化，我都無刻意用遮瑕膏，怕愈遮愈核突，現在可以添一些殺氣。等遲一點才處理，現代科技先進，所以不太擔心。」她稱生蛇乃因情緒受波動，這病症有機會復發，故會提醒自己保持心境平靜和開朗，「有陣子好激氣，嬲人好蠢，個病是突如其來的」。她又大讚導演肯找她演出，好夠膽，「我超過20年無拍戲了，怕導演會後悔，但他覺得角色適合我。好感恩有機會再拍戲，而且可跟鮑姐合作」。她也戥鮑姐得獎開心。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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