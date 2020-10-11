梅艷芳57歲冥壽 眾星悼念 黃偉文分享《芳華絕代》手稿

【明報專訊】「百變天后」梅艷芳57歲（10月10日）冥壽，徒弟譚耀文、蔡一傑，好友袁詠儀及譚詠麟等皆在社交平台表達懷念之情，向她說生日快樂。黃偉文（Wyman）上載梅艷芳與張國榮合唱的《芳華絕代》手稿，說兩巨星合唱是他職業生涯中最大的運氣。

Wyman寫道：「如果兩位沒有遠行的話，今天晚上我大概會在香港娛樂圈傳統的年度盛事『梅艷芳生日派對』上見到哥哥吧，然後我一定會很開心，因為在我這個年紀，也只有在識於幼時的前輩面前才能偶爾安心地演一會兒『小孩』或者『弟弟』……如今，我比你們離開的時候，年紀都還要老一截了，所以『芳』華絕代傾『國』傾城的，永遠都只會是你們。願兩位在那邊玩得開心，我們還得在這邊把任務完成。勿念。」他自爆曾猶豫應否改動成語「風華絕代」，但為了梅艷芳，最後還是狠心下手了。

顏聯武：梅姐想有個幸福家庭

顏聯武接受香港開電視訪問，分享昔日跟梅艷芳的相處點滴，他說：「我記得梅姐同我講，她每晚會聽陳淑樺的《夢醒時分》。若你問我覺不覺得梅姐想有個家庭，我覺得她是希望有個幸福的家庭和小朋友。」

娛樂組