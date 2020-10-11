妻夫木聰遭吉高由里子掌摑 秋季日劇開鑼 39歲柴咲幸扮少女

柴咲幸紮上孖辮，新劇《35歲的少女》扮演內心仍然停留在10歲的中年女子。

【明報專訊】日本各大電視台的春夏兩季黃金時段劇集，因受疫情影響而陣腳大亂，大部分日劇都要延期或縮減集數。經過兩季調整後，秋季日劇終於回復正常，包括緊接《半澤直樹2》登場的《危險維納斯》將於今晚（11日）首播，主角妻夫木聰及吉高由里子昨日出席記者會，前者憶述拍攝期間曾遭女方掌摑的場面，猶有餘悸。

日本TBS電視台重頭劇《半澤直樹2》結局收視破紀錄，今日接檔首播的新劇《危險維納斯》，能否承接餘威，自然備受關注。

《危》劇改編自日本作家東野圭吾的同名推理小說，講述妻夫木聰是個誠實有正義感的獸醫，某日被一名自稱是其弟婦的吉高由里子，告知其同母異父的胞弟失蹤，妻夫木聰在尋親過程中，捲入30億日圓（約2.2億港元）遺產爭奪事件。

唐澤壽明《24 Japan》贏口碑

該劇昨日舉行記者會，妻夫木聰大讚吉高由里子性格開朗又親切，然而提起第1集被對方掌摑一幕，那份痛楚令他難忘。吉高由里子解釋她是左撇子，當時左手拿着手袋，只好使用右手，由於她不想NG，只好盡力去打。

《危險維納斯》包含懸疑、愛情及爭產元素，妻夫木聰相隔6年再演免費電視台劇集，與吉高由里子首度合作，加上《寄生獸》染谷將太及《阿淺來了》藤岡靛等實力派演員助陣，有望成為今季日劇收視冠軍。

另一部備受矚目的作品是改編自美劇的朝日電視台新劇《24 Japan》，由《白色巨塔》57歲男星唐澤壽明，率領《我Miss係大佬》仲間由紀惠、《標殺令》栗山千明及《葉問》池內博之等合演。唐澤壽明扮演特工，講述他負責保護日本候任女首相。劇集前日開播，觀眾大讚日版跟足原著，包括畫面上的時間跳動方式、經典音效等，又說唐澤壽明與池內博之的對手戲充滿火花。

柴咲幸紮孖辮扮可愛

按照慣例，各大電視台均會把重頭戲放在秋季劇檔，今年也不例外，《神探伽利略》39歲女星柴咲幸主演NTV電視台新劇《35歲的少女》，剛於昨晚首播，講述女主角望美（柴咲幸飾）10歲時發生意外，昏迷25年後蘇醒，身體雖是大人，內心仍是小女孩的故事。

從劇照可見柴咲幸紮上孖辮扮可愛，她表示為了展現10歲女童的模樣，走路姿勢帶點駝背，又在開鏡前找回自己10歲時聽過的錄音帶，重新感受當年情懷。

其他秋季日劇還有玉木宏主演《極道主夫》、深田恭子《魯邦的女兒2》（前譯：雷朋的女兒）、森七菜《要加熱這份戀愛嗎》、木村文乃《七人的秘書》、上野樹里《監察醫朝顏2》、有村架純《姐姐的戀人》等，將於本月陸續開播。

香港觀眾可以透過影視串流平台「黃Viu」收看《極道主夫》、《魯邦的女兒2》及《七人的秘書》。

文：蘇珮欣