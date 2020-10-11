【開箱】《龍族教義》 消滅七宗罪的救「心」任務

《龍族教義》主角伊森和隨從漢娜的復仇之旅，過程危機四伏，不斷被怪物襲擊。

動畫版《龍族教義》的惡龍造型，忠於電子遊戲的原著設計，令玩家有親切感。

【明報專訊】改編自同名電子遊戲的Netflix動畫《龍族教義》（Dragon's Dogma），首季共分7集，以宗教提及人類所犯七宗罪，包括憤怒、暴食、嫉妒、懶惰、貪婪、色慾和傲慢命名，藉此襯托主角伊森遭惡龍奪去心臟，並殺害妻兒，為了復仇而展開救「心」任務的冒險旅程。結局頗為出人意表，值得一看。

遊戲角色動畫重現

《龍族教義》是日本電玩生產商Capcom於2012年推出的動作角色扮演遊戲，Netflix去年宣布開拍同名動畫，並於今年9月上架，故事講述惡龍相隔100年後再度出現，襲擊主角伊森的家鄉，令其妻子及腹中嬰兒遇害，伊森的心臟更被惡龍奪去，幸獲「隨從」漢娜相救，令他死而復生，更變成「醒覺者」，展開尋龍復仇之旅。

動畫保留遊戲精髓，故事出現的怪物包括獅鷲獸、多頭蛇、獨眼巨人等，不單忠實呈現在動畫內，更代表人類所犯七宗罪，例如第5集《貪婪》出現的巫妖，便是一頭貪得無厭、視錢財如命根的怪物，雖然牠被伊森消滅，然而其貪性卻仍存在人類心中，導致主角身邊一對士兵好友自相殘殺，充滿諷刺味道。

另一方面，伊森並不知道每次擊敗一種怪物後，他的部分人性亦會隨之消失，加上復仇心已蒙蔽理智，雖然最終斬殺惡龍，但仍墮入牠設計的陷阱之中，從此萬劫不復，結局令人唏噓。

血腥暴力兒童不宜

至於遊戲設定則被大幅改動，原本玩家可以自行選擇職業如戰士、法師、游俠或刺客等，亦可招募最多3名隨從，跟玩家組成小隊，一起實踐屠龍大計。動畫主角變成漁村獵人，隨從亦只得一個，二人並肩殺敵，雖然不夠熱鬧，但亦無可奈何。

值得一提的是，《龍族教義》屬於「16歲以上人士收看」級別，換句話說即是兒童不宜，原因是主角伊森和漢娜殺敵時血肉橫飛，過程充滿血腥和暴力，而在第4集《懶惰》及第6集《色慾》中，亦會出現女性全裸的性交鏡頭，這就是免費電視和串流平台播放動畫的分別，家長不可不知。

《生化危機》明年接力

除了《龍族教義》之外，Netflix改編電子遊戲的影視作品，將會陸續有來，早前已宣布開拍《生化危機》真人版劇集，請來美劇《狙魔人》Andrew Dabb擔任統籌、監製和編劇，《行屍》導演Bronwen Hughes拍攝第1和2集，幕後陣容強勁，演員角色容後公布。

另外，動畫版《生化危機：無盡黑暗》（Resident Evil：Infinite Darkness）首條預告片亦已曝光，沿用遊戲主角Leon和Claire聯手對付喪屍的故事，無論畫面與氣氛都相當貼近原著，暫定明年上架，值得期待。