【開箱】《逆權庄家》 商業奇才生不逢時

【明報專訊】改編自真人真事的新片《逆權庄家》（The Banker）本月8日在港上映；此片原定去年11月在美國電影節首映後，於12月在限量戲院開畫，但其中一名監製爆出醜聞後，延至今年3月在少數戲院上映，隨即在影視串流平台Apple TV+上架。香港第三波疫情後戲院重開，幸運地有片商買下版權，否則港迷大概也得在Apple TV+的小屏幕欣賞《逆》片了。

「局長」伙拍「飛隼」演出

《逆權庄家》台前幕後陣容不弱，導演佐治諾菲（George Nolfi）拍過《天網逆緣》，又曾為《叛諜追擊3：最後通牒》撰寫劇本。「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）和「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）這兩名Marvel超級英雄電影的演員，擔任男主角。《熱血喪男》男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）及《絕命邂逅》妮雅朗 （Nia Long）亦有份參與演出。

故事講述1960年代美國，存在衆多種族不公的政策，黑人商人伯納德加勒特（Bernard Garrett）和祖莫里斯（Joe Morris）策劃了一個大膽又高風險的計劃，兩人聯同伯納德的太太尤莉絲培訓藍領出身的白人馬修史坦納（Matt Steiner），讓他扮作金融才俊，代表他們的地產及銀行王國與白人洽商。可是最後引起了聯邦政府注意，動搖了他們的基業。

片中的伯納德（安東尼麥奇飾）住在得州小鎮，自幼聰穎，當擦鞋童期間在銀行外謀生意，從顧客的交談之間學懂了金融知識和經商伎倆。 婚後和太太尤莉絲（妮雅朗飾 ）及兒子北遷至洛杉磯準備大展拳腳。伯納德對房地產有獨到眼光，他看好某些社區能放租，可吸引黑人專業人士，銀行卻因為他的膚色拒絕借貸；憑一往無前的作風及滿滿自信，得到愛爾蘭籍商人的信任，兩人拍檔做生意，並賺到第一桶金。只是商人猝逝，遺孀以賤價買入他的股份。

培訓白人做代表洽談生意

太太尤莉絲把舊老闆祖莫里斯（森姆積遜飾）介紹給伯納德認識，後者最初對祖油腔滑調的花花公子作風不以為然，幾乎合作不成。祖在洛杉磯出生及長大，母親經營房地產生意，含金鑰匙出生的他開夜店，長袖善舞又通察世情，對於伯納德提出要買下衆多銀行進駐的商廈計劃很感興趣。兩人又想出即使他倆有財金實力，業主知道他們是黑人一定不會轉手，於是看中為伯納德工作的白人馬修（尼古拉斯侯特），他長得高大英俊，很適合「飾演」金融才俊，代替他們洽談生意。

由教馬修餐桌禮儀，到金融知識和高爾夫球等上流人的交際技巧，終於馬修「學成」後一擊即中，讓他們成為銀行臨立商廈的業主。之後伯納德衣錦榮歸，回到得州探望老父，也讓爸爸知道以前警告他的黑人「妄想」，其實可以成真。心雄了的伯納德計劃故技重施，買下鎮上的銀行，沒估算的是馬修結婚了，太太不喜得州生活，繼而唆擺馬修，讓他自以為可獨當一面，終鑄成大錯。此前祖已警告過伯納德，種族問題方面，得州遠不如洛杉磯開放，雖然最終買下了鎮上的銀行，卻引起其他股東的懷疑，並設局讓他們現形，最終送上法庭。

《逆權庄家》改編自真人真事，伯納德固然有克服不了的心魔，譬如在洛杉磯即使成為了隱形富翁也自覺未竟全功，必須到曾受屈辱的成長地拿下目標銀行的股權才算。祖後來讓伯納德佩服不已的也出於此，祖很早就看出伯納德平和外表下是無盡怒火，忽略了客觀現實，但他還是義無反顧的幫助對方。故事發生在1960年代，兩名主角最終身陷囹圄，出獄後財富也大縮水，被迫外闖從頭來過。他們犯法了，但都源於膚色種族，如果故事延後10年，兩人還是「罪人」嗎？記得講述美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）早期職業生涯的《司法女王》結案陳詞的一幕說過，法律必須與時並進，才不致誤判而殘害忠良。此片的主角，正是生不逢時。