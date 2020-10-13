黎諾懿頭痛諗菜式 4劇爭視后 高海寧：不敢想

【明報專訊】高海寧（高Ling）、黎諾懿、簡淑兒及林漪娸等昨日於將軍澳電視城為本周五大結局的劇集《C9特工》宣傳。林漪娸主動要求跟諾懿一組，借機與對方親密互動，場面搞笑。

高Ling的4劇連環播即將告一段落，她表示很開心一次過有多套作品給觀眾看到，稍後可休息一會。不過除了剛拍完的《七公主》，已無「存貨」，擔心明年見不到大家，希望可拍多幾套。諾懿安慰對方這段時間可先返內地拍劇，他自言都是剩下一套《刑偵日記》未播，都想多點機會拍劇。諾懿現手頭有幾個綜藝節目，他稱最近為烹飪節目想菜式想到頭大，「除了《疫境廚神》，還有兩個綜藝節目，每個節目都要諗幾個餸菜，《疫境廚神》之後還會安排周末在電視播出」。高Ling投訴對方不請她做嘉賓，諾懿笑言因高Ling無檔期。

黎諾懿笑言為息影鋪路

高Ling表示之前做了一個街頭訪問，問觀眾對她密密曝光的意見；她說觀眾普遍都喜歡看她的戲，收到很多鼓勵，說見到她的進步，其中以《C9特工》最受歡迎，小朋友都喜歡。有傳連環出劇是為她奪視后鋪路？高Ling稱不敢想，會做好本分，攞獎則要看天時地利人和。諾懿聞言笑說：「如果這樣，我今年應該攞視帝，因我得一套劇，票源集中，我希望今年一次過奪得視帝、最佳主持和最佳節目，咁就可以息影了，所以今年很大機會為息影鋪路。光輝大獎就馬國明攞先，你看他去年攞視帝已經全場企起身。」

簡淑兒承認與男友復合

簡淑兒透露現正忙於拍攝《智能愛（AI）人》和《我家無難事》，所以無時間追劇。不過她很開心今年已拍了4套劇，疫情下有這個工作量很感恩。簡淑兒又承認與男友復合；忙於拍劇，豈不是無時間拍拖？她稱與男友現時皆以工作為重。如何維繫感情？她笑言：「我們已不像以前熱戀期，一齊、分開也試過，對大家的習慣和底線已很清楚。（可以結婚了？）今次復合反而無想，之前屋企人都會給壓力，但我們現在覺得隨着感覺走比較好。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳