與《神奇女俠》導演再合作 姬兒加杜變身「埃及妖后」

1963年上映的《埃及妖后》，伊莉莎伯泰萊以當時破紀錄的100萬美元片酬接演，成為她從影生涯的其中一部代表作。

【明報專訊】繼一連兩齣電影《神奇女俠》後，姬兒加杜（Gal Gadot）和女導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）再度合作，兩人將一演一導經典作《埃及妖后》（Cleopatra）。

克利奧帕特拉七世（Cleopatra）這角色曾數度在大銀幕出現，慧雲李（ Vivien Leigh）、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）及蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）都先後扮演過，不過最著名的版本首推伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）、李察波頓（Richard Burton）和力士夏里遜（Rex Harrison）合演的《埃及妖后》，故事講述克利奧帕特拉與兩個情人之間的故事，野心勃勃的她為了政治目的，與羅馬帝國的尤利烏斯凱撒結婚，建立強大帝國。下半部則是她與馬克安東尼之間的愛情。姬兒加杜將會飾演「埃及妖后」克利奧帕特拉，並由《銃夢：戰鬥天使》Laeta Kalogridis撰寫劇本。

多年來荷李活一直有意重拍《埃及妖后》，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）和百變天后Lady Gaga都傳過會演出，《阿凡達》占士金馬倫（James Cameron）、《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）及《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）先後傳出會擔任導演，最終導及演兩職落在柏蒂鎮堅斯及姬兒加杜身上。