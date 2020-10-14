首辦網上音樂會大談驚險事 康華目擊司機被斬傷 嚇到腳軟

【明報專訊】康華前晚首次舉行網上音樂會，請來阮兆祥（祥仔）及曾執導她歌曲MV的張子丰擔任嘉賓。康華笑稱有很多「第一次」都獻給祥仔，她初入行首次出埠就是伙拍祥仔，最難忘是拍攝期間被困在4層樓高的機動遊戲設施上面，最後要從高處爬下來，「我嚴重畏高，祥仔不停安慰我，還在我下面頂住」。祥仔笑稱康華當時初入行什麼都不懂，作為前輩盡量照顧「後浪」。

談到驚險事，康華稱在內地發展多年，什麼都經歷過，最驚險有次拍完戲坐Van仔返酒店，因司機不肯方便其中一名演員的落車位而發生口角，結果後者叫人來把車包圍，將司機斬傷，「當時我在車上驚到腳都軟，自此令我學識出外工作，無論對任何人都要有禮貌，因不知對方的背景，而且收工一定要人陪住走」。康華又表示試過在內地登台被男酒客拉落台，亦有同性粉絲向她示愛。

祥仔則表示有次去日本拍攝《獎門人》，在溫泉酒店發生靈異事件。他說當時入房時已感不適，故要做的「事前工夫」都做好，但最後還是睡不好，似有「被鬼壓」的感覺，致第二朝睡過頭，「因我很少不知醒，工作人員在門外敲了5分鐘門我都不醒，最後攞鎖匙開門見我睡在地上」。祥仔早前被影到把車停在雙黃線，他笑稱小事一樁，但否認藝人有特權，「現在每人都有怨氣，只是看發泄在誰身上；當然我這樣做是不對，不會再犯」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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