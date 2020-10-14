【開箱】《活在天與地》英王室加持 94歲網紅疾呼保育

大衛艾登堡（上圖）製作有關野生動物及大自然的節目60多年，他跟動物近距離接觸的舊片段（下圖）也出現在《活在天與地》。

【明報專訊】94歲的大衛艾登堡（David Attenborough）是BBC自然生態節目主持及製作人，在電視及廣播界打滾近70年；上月24日他開通社交媒體Instagram（IG）帳號，貼出片段自述以這種新形式跟大家溝通，因為世界有麻煩，呼籲要拯救地球。他以4小時44分鐘吸納逾百萬粉絲，刷新去年10月《老友記》女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）花5小時16分鐘所創下的紀錄，大衛至今在IG的追隨者人數突破584萬。這名也許是史上最年長的網紅，本月4日在影視串流平台Netflix推出了最新紀錄片《活在天與地》（David Attenborough: A Life On Our Planet），獲得威廉王子一家五口的加持之外，英國周刊《Radio Times》影評人給予5星的滿分評價。

群星宣傳

《活在天與地》上月於肯辛頓宮戶外舉行了一場試片，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治和路易小王子，以及夏洛特小公主都是觀衆，據報大衛艾登堡還給喬治送上巨齒鯊的牙齒作禮物。之後肯辛頓宮在社交網發放了喬治和弟妹請教大衛有關動物問題的片段，公眾可首次聽到年僅兩歲路易小王子的聲音。大衛自言在衆多動物中最喜歡猴子，卻提醒大家牠們不適合在家中飼養。除了王室，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）、《黃金花大酒店》茱迪丹芝（Judi Dench）、《權力遊戲》美絲威廉斯（Maisie Williams）及曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）等，亦先後透過視像跟大衛對談，大收宣傳之效；《活在天與地》到底是怎樣的一齣紀錄片？

電影開首大衛艾登堡置身切爾諾貝爾當年核事故的地點，訴說該處的破壞，都是人為失誤。大衛除了現身及旁白外，片長約83分鐘的紀錄片，可說回顧了他整個職業生涯。片中大衛憶述小時候已很喜歡研究化石，透過一塊小小的石頭，看出大自然的脈絡；他製作自然生態的節目，始於1950年代為BBC工作，足迹幾乎遍及地球的每一個角落，從非洲無邊無際的平原到極地的冰天雪地。大衛了解到各種野生動物需要廣闊地方才能維繫放牧的生存模式，隨年月過去，卻見證野生動物數量在下降。至於在南北兩極地，也可清楚看到他以前到當地取景跟今天的分別，冰川面積減少，氣候暖化已為地球敲響了警號。

見證變化

大衛形容《活在天與地》像是其證詞，數十年來見證生活了近一個世紀的地方在變壞，他指出如果人類不改變生活方式，未來亞馬遜雨林將「降格」為大草原，極地在夏天時會流失所有冰塊，珊瑚礁將死寂，土壤過度使用會引致糧食危機，到事情不能逆轉，會促使愈來愈多物種滅絕，以及氣候變化更趨極端。

大衛艾登堡稱，及時行動可防止或減緩上述情况發生。他建議要為部分國家滅貧，提供保健，女孩要接受教育，從而讓人口在較低水平穩定增長。另一方面，保護野生生態亦可讓不同物種得以生存；發展再生能源，以及保護三分一海岸線禁止捕魚，也可讓魚獲再次蓬勃起來，足夠人類應用。他又鼓勵減少食用肉類，改為進食植物為主的糧食，也幫助農地更有效率應用。片中並以哥斯達黎加、帛琉及荷蘭為例子，指出政府介入讓森林砍伐、漁業及土地應用等情况有顯著改善。他語重心長表示，自然是人類最好的盟友及最大的靈感，這是攸關拯救人類自身而不止於地球。

如何再生

英國《泰晤士報》等影評都給予此片正面評價，美國《紐約時報》認為：「此片的偉大成就在於將自身定位為人類和自然世界的協調者。生命周而復始，如果做出正確選擇，毁滅可以變為再生。」

1926年出生的大衛艾登堡，可說一門雙傑，兄長李察艾登堡（Richard Attenborough）是奧斯卡最佳電影《甘地傳》的導演，也是《侏羅紀公園》等片的演員。大衛在劍橋大學主修地理和動物學。1952年完成了BBC的培訓後成為電視製作人，他曾是BBC總裁的熱門人選，鍾情大自然的他最終辭去行政工作，全情投入大自然紀錄片的製作，拍過很多膾炙人口的節目及紀錄片，當中部分片段就出現在《活在天與地》。