林穎彤含淚默認唔夾伍富橋分手 被指是第三者 孔德賢澄清從沒追過廖慧儀

【明報專訊】林穎彤近日傳跟伍富橋分手，互相取消社交平台關注，昨日她出席籌款騷《善心滿載仁愛堂》記者會時，直認跟伍富橋已沒有聯絡，彼此沒有話題，現在是朋友同事。同場的《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢，最近被指追求落選港姐廖慧儀，令對方的圈外男友Sam呷醋，公開點名叫他不要再找他女友，日前Sam發文自爆被廖慧儀狠飛。孔德賢澄清自己不是第三者，從來沒有追求廖慧儀，跟對方只是普通朋友。

林穎彤在記者會上表示會在節目中獨唱新歌籌款。她之前與伍富橋合唱情歌、跳拉丁舞傳緋聞，但最近被發現互相取消關注Instagram（Ig），疑似分手。林穎彤強顏歡笑接受訪問，眼泛淚光直認與伍富橋已經沒有聯絡，她說：「之前合唱是好朋友，宣傳完就沒有特別，我們性格不能做到好好朋友，他文靜、我活潑。」

同公司見面不尷尬

林穎彤形容二人現在關係是朋友同事，她解釋自己的Ig一向只follow最熟的人，因為較容易睇到朋友的發文。算不算因了解而分開？她說：「如果大家有話題便會變熟，冇乜話題就少聯絡。」

她否認涉及第三者，並稱彼此同公司，相信見面不會尷尬，不介意為工作再合唱，但她直言暫時未有心理準備拍拖，將來擇偶會考慮圈外人。

孔德賢否認做第三者

孔德賢之前遭落選港姐廖慧儀男友Sam點名要他「不要再找我女友」，他隨即被指做第三者介入二人戀情。雖然Sam其後接受廖慧儀解釋，稱是一場誤會，但日前Sam又自爆被廖慧儀狠飛。

孔德賢受訪時澄清：「我跟廖慧儀只是普通朋友，自從10月1日發生事件（被Sam點名）已經冇聯絡，所以不知他們分手，是記者朋友轉發新聞給我看。有些報道將我寫成是第三者，實情當然不是啦，我從冇追求她的意思。」即使廖慧儀回復單身，孔德賢都不考慮追求對方，目前想專心工作。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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