見靚女心動 不會行動 黎諾懿拒亂玩毁事業

黎諾懿（右）曾被稱為「5億駙馬」，在《懿想得到》跟同樣是富貴駙馬的楊明（左），不介意以這些花名互開玩笑。

【明報專訊】「入得廚房，出得廳堂」並非只形容女士，在黎諾懿身上也用得上。他結婚6年，太太李潔瑩（Nicole）誕下兒子黎峰睿。看黎諾懿的社交平台，佔大部分記錄了一家三口的生活；在疫情下諾懿更由暖男爸爸變身疫境廚神，在網上教煮各式美食，無論電視熒幕、串流平台與社交網也見到他的身影。現在形象健康的諾懿，曾幾何時也年少輕狂，曾是「醉街」男演員。娛樂圈引誘多，問黎諾懿會否心動？他笑說：「會心動㗎，但不會有行動！」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

場地：明珠海景

疫情肆虐，工作計劃不似預期，諾懿說：「原本開《懿想得到2》，還會做《暖男廚神》， 又構思廚神嘉年華要衝出香港，找加拿大、星馬的廚神合作，結果受疫情影響，做了《疫境廚神》跟粉絲一齊玩，還跟陳敏之合作新節目《今晚請客》，我又拍了劇集《刑偵日記》。這環境下有工作好感恩。」讓他最深體會是珍惜跟朋友見面，不少朋友身在北京與星馬等地，想探望但因疫情也不能相見。他沒想過連去澳門也不行，感受人的力量好渺小，變幻莫測，很多事也做不到。

兒子改變了父親

諾懿跟囝囝互相影響，他模仿兒子峰峰說話的語氣，就是3歲小朋友的表現，十分搞笑。成為丈夫與父親後，諾懿的演藝事業形象更鮮明，顧家好男人，觀衆很受落。他說：「好多人以為父母教導孩子，但峰峰出世後，反過來教懂我更多。我以前性急、好躁，從峰峰身上我學懂耐性跟他溝通。我跟太太的生活也有變，大家的注意力也在兒子身上。」

諾懿給囝囝很大發展空間，峰峰用手捉蟻、曱甴，不會驚呼狂叫，他自由跑跳，父母在旁留意其安全。諾懿着緊峰峰是否對人有禮貌，又認為小朋友在爸爸陪伴下成長較快。他提起囝囝便話題不斷，說男人的自信是來自跟別人的溝通，現在峰峰接觸英、日語與普通話，又分享兒子跟他的英語對話，「Papa today happy？no angry？Papa I love you，love me la！」他笑言峰峰的英語有菲律賓口音。

出軌也要睇對象

「好男人」是稱讚同時是緊箍咒，娛樂圈近年屢爆出軌事件，當中有「好男人」形象的一鋪清袋。諾懿說：「唔好行差踏錯就可以啦！我入行18年，辛苦建立的成績，若犯了吸毒、打架、出軌或醉駕等被摧毁多不值！我記得看張家輝的訪問提到出軌，佢話玩的時候好開心但有手尾跟。如果沒有手尾跟的，玩唔玩？梗玩！但想到一時的開心會推倒10多年的努力，我這個年紀（40歲），仲玩？年輕時想玩什麼也玩了；我鍾意飲酒，在內地做《舞動奇跡》時飲到醉倒街上，幸好沒有傳媒拍照。現在我一定不會給機會讓人影到我醉街的照片。」

他稱男藝人出軌也要睇對象，除非女方很紅，絕對不會爆料，否則玩到上身或爆大鑊時，女人一哭，男人必輸。被冠以「賤」、「衰格」或「講大話」的罪名，衰一次便難翻身，他自問沒有能力花多四五年重建事業，這年紀他不會亂玩。

以行動對家人負責

諾懿跟Nicole拍拖3年，結婚6年，囝囝黎峰睿3歲，問他見靚女會否心動？他笑稱見十八廿二的後生靚女會心動，睇靚女好正常，但不會有行動，諾懿笑說：「個個都想玩，但人有理智與道德，要是畀人捉到……」他稱身邊朋友也愛玩，但大家玩得健康，最近他就跟鄭伊健愛上玩longboard surf 。

他提到若臉留疤痕便要老婆出手，因Nicole是美容集團的千金，當年他們結婚，諾懿有「5億駙馬」稱號。當年他承受很重壓力，隨後有楊明成為大馬10億準女婿，蕭正楠娶上市公司老闆的女兒黃翠如，最近袁偉豪也加入富貴駙馬兵團。諾懿少有提及太太的千金小姐背景，但他在《懿想得到》曾跟楊明以這些花名互開玩笑。

他說：「我不能改變別人的想法，事實上Nicole的家境好，但多少億只是數字，我跟她一起沒有關係。我不需要向別人解釋，或解釋了，大家也不相信，我唔可以講『唔關你事』或『有幾多億都唔會分畀你』。我決定唔講，以行動證明，我對家人負責任。」

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