羅仲謙否認回巢拍劇爭視帝 自嘲陪襯 贈張曦雯運氣奪視后

【明報專訊】羅仲謙、張曦雯、韋家雄、徐榮、張秀文昨日為劇集《木棘証人》宣傳，羅仲謙相隔4年再拍無綫劇，發現新人輩出，能跟一班新演員合作覺得好彩，今次亦是首次伙拍被力捧的張曦雯，笑言自己專旺生力軍攞獎。有指他回無綫拍劇為爭視帝，羅仲謙否認：「我返來陪襯一下，我提名好多次從來冇攞過獎，是資歷最深提名『飛躍進步男藝員』的人，應該冇份喇，我對個人獎項沒有太過睇重，純粹希望劇集贏口碑，我可以將運氣畀張曦雯攞獎。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

張曦雯被羅仲謙（謙仔）睇好有望爭視后獎，她直言信心不大，並說：「冇、冇、冇，一定不會。」她主演的兩部劇將於台慶前連續播出，她非常期待外界反應：「《木棘証人》和《踩過界II》是我上年暑假去美國進修演技回來拍的，希望大家看到我的表現有不同。」她稱劇中會跟謙仔演一對歡喜冤家，經常打打鬧鬧和攬攬惜惜，是她入行以來拍最多親吻戲的一部。

拍劇不忘湊女現疲態

謙仔被問到不怕老婆楊怡睇到親熱戲呷醋，他笑說：「老婆經歷豐富過我啦。」最近忙於宣傳《木棘証人》和拍攝《兒科醫生》，他雖稍露疲態，但寧願犧牲休息時間幫手湊女，他說：「有得做就做，始終現在環境不好，還好湊女都正常，女兒已過厭奶期。」張曦雯大爆拍劇時手抱的BB失控嚎哭，連新手爸爸謙仔都無法令BB唔喊。

張秀文扮港女有壓力

身穿露腰裝配熱褲曬美腿的張秀文，現場示範港女十式甫士，她笑言綵排時感壓力，因為真實性格比較麻甩，她說：「森美都說我形象麻甩，平常似食豆腐火腩飯的人，其實我有時真的好麻甩，熟朋友更加會見到我粗豪及低能一面。」

她透露近日伙拍崔建邦主持訪談節目《諸朋好友》，嘉賓由對方邀請，她負責做醜人角色，張秀文說：「崔建邦對住熟朋友不好意思問問題，就由我出馬，好大犧牲，上次錄影都是由我追問姜皓文尖銳問題。」問她怕不怕嘉賓發爛渣，得罪人？她說：「我經常得罪人，講下笑就得別人原諒，而且訪問前後有溝通，相信可以控制到。」

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