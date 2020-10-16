【開箱】《逆權選美》雙重歧視與太太的微笑

【明報專訊】曾幾何時，選美是本地大台的年度盛事，隨着社會環境改變，到底還有多少人關心香港小姐是誰？來自蘇格蘭的混血佳麗謝嘉怡憑直率可愛個性，讓今年的港姐冠軍人氣反彈，她又可知道50年前的世界小姐曾掀起波瀾，這真實事件拍成電影《逆權選美》（Misbehaviour），並於今日在港上映；自小被爸爸鼓勵返港選美的謝嘉怡，可是受到名副其實的父權干預？

史上首名黑人世界小姐冠軍

《逆權選美》講述1960、70年代的世界小姐選舉，是國際矚目盛事，全球各地有超過一億觀衆透過電視收看，1970年在倫敦舉行的一屆， 新組成的女權組織認為選美活動貶低女性，賽前多次在街頭示威抗議，更於比賽期間衝上舞台，擾亂和阻礙進程。她們隨即被驅逐離場及被捕，但當晚奪冠的佳麗並非大熱的瑞典小姐，而是來自島國格林納達的Jennifer Hosten，她成為史上首名在世界小姐封后的黑人。

《逆權選美》討論女權，幕後也是女性班底為主，由《王冠》菲莉芭盧普（Philippa Lowthorpe）執導，《昂山素姬》麗碧嘉弗萊恩（Rebecca Frayn）編劇，後者10年前透過BBC廣播四台的節目《The Reunion》發掘了這個故事，當中訪問了1970年世界小姐選舉事件的幾名核心人物，包括「女性解放運動」成員Sally Alexander和Jo Robinson，以及奪得冠軍的「格林納達小姐」Jennifer Hosten。

單親媽媽投入女權運動

《逆權選美》的情節起伏不大，但在視點方面可說相當全面，並非單從女權組織的角度出發。片中以《一切從音樂再開始》姬拉麗莉（Keira Knightley）飾演的Sally為主軸；她早婚懷孕，很快就離婚，帶着女兒跟新男友共同生活，但同時在學術方面有所追求，考進倫敦的大學修讀歷史。她認為母親相夫教女是局限了自己，及後更與《星夢女神：茱地嘉蘭》謝茜畢利（Jessie Buckley）扮演的Jo結緣，投入對方的女權組織活動。Jo是激進分子，認為Sally是典型中產，但在父權當道的社會環境，她們都自覺是受壓迫的一群。

另一主線在各國候選佳麗身上；1970年，遠東的越戰仍深陷泥沼，反戰之聲不絕，美國的黑人民權運動如火如荼，南非的種族隔離政策，在英國更是傳媒關注焦點。為了讓歧視指控模糊，選美也需粉飾門面，於是南非派出一黑一白佳麗參賽，熱門卻是來自瑞典的金髮美女Marjorie，片中她跟格林納達佳麗Jennifer有內心話的一幕，前者雖然參加選美，但不想別人只看到她的外表，並希望到英國升學。Jennifer則透露目標是當主播的心聲。她們都認為選美並無不妥，對女權分子的示威不以為然。

第三條主線是世界小姐幕後主腦Eric Morley及其妻Julia，兩人是娛樂界的大人物，透過主辦選美活動名成利就。但前者只着眼成功，而忽略了時代正在悄悄改變，反而是Julia從記者的尖銳提問，嗅到變革已來到跟前。另外，《陽光小小姐》格堅尼亞（Greg Kinnear）扮演美國家喻戶曉的演員卜合（Bob Hope），應邀到倫敦擔任世界小姐主持。這名風流諧星，10年前從英國把選美冠軍帶回美國，並成為了他的情婦，太太Dolores一直耿耿於懷，但阻止不了他到當地的決心。

Sally等女權分子認為選美讓女孩變成牲畜市場的動物，完全物化女性，美麗的定義也由父權的角度出發。卜合卻不認同，並在台上出言嘲諷，混入場內的Sally等人終於忍受不了，向他投擲麵粉團和舉牌示威。到處都受人歡迎的卜合，大概從未被女士如此臭駡。在酒店房看直播的卜合太太Dolores，卻展示了勝利的微笑，相當耐人尋味。

Sally被捕後向警方稱要到洗手間，因而遇上剛封后的Jennifer，Sally解釋她們示威並非針對佳麗。Jennifer則認為Sally對她並不了解，一個黑人女孩在國際選美賽勝出，在她的家鄉是何等重要的事，會影響很多往後的女孩，跟Sally阻止女兒看電視上的選美節目恰恰相反。《逆權選美》不止關於性別歧視，那個年代，種族平權還不曾存在，Jennifer和非洲南部小姐（南非小姐是指白人佳麗）所承受的是雙重歧視。