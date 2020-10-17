捲政治風波 被指《使徒行者3》戲分全刪 無份宣傳 周柏豪：客串十零秒 應剪無可剪

【明報專訊】周柏豪昨晚出席時尚品牌活動，獲贈童裝，他期待將來可以跟10個月大的女兒周芯悅以父女裝示人。周柏豪有份參演《使徒行者3》，日前在myTV SUPER、內地騰訊視頻及海外合作平台同步上架；有指他去年捲入政治風波，戲分最終被刪，近日宣傳及海報他都無份。他解釋自己在《使徒3》只是客串兩場戲約10多秒鏡頭，他未看製成品不知剪成點，就算最終全被刪走，他都不會失望。他透露稍後會拍劇及做巡迴演唱會，亦有內地商演活動斟他，以及有劇集及電影在內地播出。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

柏豪表示已逾一年沒正式參與品牌活動，到場時有起雞皮感覺和有少許感觸，聲言收入大受影響，「這段時間我有做慈善、網上音樂會，也趁機湊女和增值自己」。陳柏宇嘆受疫情影響幾乎要乞食，柏豪稱知道有很多人情况更差，覺得有工作原來不是理所當然，自爆已排期至明年工作，包括到澳門和馬來西亞舉行巡迴音樂會、宣傳新片和接拍幾部無綫劇集。

全數刪走也不感失望

他有份參演的《使徒3》近日上架，有傳他去年捲入政治風波，因此遭刪減戲分，連宣傳活動都無份出席。柏豪解釋：「《使徒3》我只是客串，戲分好少，只拍了兩場，合共得十零秒鏡頭，主要交代跟歡喜哥（許紹雄）的戲。知道有網上評論指刪減我好多戲分，話我唔開心，其實沒有發生，有少少莫名其妙。未看劇集，不知戲分會剪成點出，十零秒都應該剪無可剪。」即使最終全數刪走，柏豪也不感失望，因為純粹客串支持套劇。

內地有商演邀請

對於再被聯想到跟政治風波有關，柏豪明白近一兩年社會和娛樂圈發生太多事，難免令人有此聯想，但稍後他會拍劇和做巡迴演唱會，暗示事業未受影響。他目前最擔心是疫情：「經理人說一直有內地商演活動斟我，之前已有兩齣劇和兩部電影在內地播出，稍後還有其他幾部新片陸續上畫，所以完全沒有問題。只是返內地工作，要香港及內地分別隔離共28日，如果為一個活動而隔離太耐，覺得費時失事，拍劇逗留3個月反而值得，所以要衡量。不想離開太太和女兒太耐，我是一家之主，負責幫個女冲涼。」聞說楊千嬅12月在紅館開騷，柏豪表示支持，盼她一切順利。二人之前同樣受過網民抨擊，私下有閒聊，當是人生經歷，卻不阻礙前進，因前路漫長。

「好難過 喊了好多次」

柏豪之前受網民抨擊，令他曾刪走社交平台全部文章和相片；他認為不能滿足大家，只可做好自己，珍惜每一日，疫情令他深深體會好多事不是理所當然。柏豪強調從沒發表政治立場：「有時幕前會同敏感事情掛鈎，這年代你無論坐或企也會被人鬧，自己都不太適應和驚，所以有段時間quit社交平台，從未學過處理危機，好難過。當時家人和同事最擔心我情緒，見到粉絲支持，自己喊了好多次。」

女兒出世 重返社交平台

現在他已不再受網民評論影響情緒，加上女兒出世後不再驚慌，並開始重返社交平台，不過日後會想清楚，以免帶來影響；他笑言現在上載文章會考慮多次才確定發出，但仍然試過串錯字和放錯文。