疫情影響收入 陳柏宇大呻：乞食咁滯

【明報專訊】陳柏宇、泳兒、鍾舒漫、鍾舒祺、陳潔靈與ERROR等，前晚於旺角麥花臣場館參與《埋班作樂》音樂會，是疫情後第一個正式演唱會，大會派發800張門票，每兩名觀眾中間隔一個位。觀眾入場前要先量體溫及用搓手液搓手，並獲贈口罩。

開騷前，台前幕後近70人，包括林二汶和趙增熹等上台主持開幕禮，雖然眾人沒有保持社交距離，但有戴口罩。ERROR打頭陣唱《緊箍咒》，唱完即戴口罩，司儀讚他們有公民意識。其他歌手在唱歌時亦沒戴口罩，泳兒說：「戴口罩會影響效果，我和樂隊保持距離，與觀眾沒有任何身體接觸，一落台即戴口罩。」

泳兒生日友人送驚喜 惹男友呷醋

泳兒參與疫後第一個音樂會感興奮，做足安全措施，但她沒預備私家咪，綵排時大會說每個歌手唱完都會消毒咪，她很安心。自今年1月疫情前在大馬演出後，她再沒有公開表演，她說：「開場聽到觀眾歡呼聲很興奮，大家渴望已久，今晚（前晚）演出是好好的生日禮物。」昨日是泳兒38歲生日，她透露日前收到蛋糕和酒店一天住宿，初時以為男友送，原來是新加坡一名女性好友給她驚喜，她笑說：「如果對方是男士，我實冧死。男友起初不知誰送，有點嬲。現在朋友搶閘和我預祝，他又不知給我什麼驚喜好。」

陳柏宇、鍾舒漫與胞妹鍾舒祺都希望之後有更多實體騷舉行。陳栢宇跟泳兒一樣，1月後便沒公開演出，問他收入有否受影響？他說：「乞食咁滯，影響好大，我現在好慳，喜歡的東西如高爾夫球用品和電子產品都不買，以前收入冇問題就話豪爽。經此一『疫』，之後有工作也不會揮霍，要積穀防饑。」說到兩歲囡囡陳羿辰之前跌崩牙，他不心痛，認為小朋友要在跌跌碰碰中成長。

記者：柯美

攝影：孫華中