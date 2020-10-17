改編西班牙片《死無對證》 《自白》預告曝光 新婚蘇志燮扮出軌男

【明報專訊】現年42歲的韓劇《主君的太陽》男星蘇志燮，今年4月跟女主播趙恩貞結婚後的首部作品《自白》，昨日公開預告片，電影改編自西班牙燒腦片《死無對證》，講述已婚商人蘇志燮捲入「小三」命案，他為洗脫嫌疑，無奈向律師承認自己跟另一宗致命車禍有關，最後揭發案中有案。剛為人夫的蘇志燮扮演出軌渣男，未知愛妻趙恩貞有何感想？

繼《藉著雨點再愛你》後，蘇志燮相隔兩年再次進軍大銀幕，巧合的是，新片《自白》同樣是改編作品，話說《與神同行》監製看罷2017年上映的西班牙片《死無對證》後驚為天人，隨即購下版權，交由《海上男孩》導演尹鍾碩操刀，新片映期未定，但首條預告片及宣傳海報昨日率先曝光。

商界精英淪殺人疑犯

《自白》故事講述蘇志燮飾演事業有成、家有妻兒的商界精英劉敏浩，原本前途一片光明，某日跟韓劇《法妻當自強》女星Nana扮演的「小三」金世熙到旅館密會，其間遇襲昏迷，醒來發現女方已倒斃房內，他成為殺人嫌疑犯。

新片傳拍攝進度受阻

為了洗脫罪名，劉敏浩邀請《密愛》影后金侖珍飾演的「不敗律師」梁申愛為他答辯，女方要求他把事件和盤托出，他卻不情不願，原來事件不單涉及婚外情，更與他跟金世熙曾經捲入一宗致命車禍有關，令到案件變得更加複雜，到底真相能否曝光？兇手會否繩之於法？《死無對證》結局出人意表，且看《自白》是否跟足原著，抑或另闢蹊徑，為觀眾帶來新鮮感了。值得一提的是，《自白》是蘇志燮婚後首部開畫的電影，無論票房與口碑，都被視為人氣指標。

另一方面，由《復國者聯盟》導演崔東勳執導，蘇志燮跟金宇彬、柳俊烈及金泰梨等合演的新片《外星人》，因受疫情影響，拍攝進度受阻，有傳上集暫定明年暑假在韓國上映，下集則未定。