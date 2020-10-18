楊千嬅開跨年騷捐歌酬 捲政治風波被抨擊 兒子成心靈雞湯解負面情緒

【明報專訊】楊千嬅昨日出席個人紀錄片《楊千嬅 I．II．III MY STORY》首映，她的父母、李嘉慧與丈夫、洪永城與雷兆光夫婦等現身支持。楊千嬅以立體紀念冊形容紀錄片，回顧及總結她入行25年所遇到的人和事，分享她拍過多少部電影和摘下多少個獎項等，訪問了其昔日護士好友、家人和圈中好友陳奕迅和梁漢文等。有傳楊千嬅今年12月開紅館跨年演唱會，她承認確有其事，並堅持到最後一分鐘，但若疫情嚴重會以觀眾健康為重，考慮改網上舉行。對於可能因政治風波被人抵制罷睇，她認為最重要做好自己。

46歲楊千嬅稱由少女變成中女，入行25年對一個女子來說是很重要，她說：「新秀出道後一直向前衝，成就我工作上的夢想和目標，但就犧牲很多轟烈戀愛故事和沒時間停下來感受生活，但開心我得到一個家庭。看回紀錄片，讓我重新認識自己，以前係咁衝，原來我的人生有好多個窿，回望千嬅到底是個怎樣的人，朋友眼中的千嬅又是怎樣。多名受訪者都說我愛駁嘴和硬頸，Eason（陳奕迅）亦這樣說，他說曾跟我講過他在英國讀音樂，差一級就演奏級，不是讀建築，但我健忘，多次駁嘴，我細個時一定好多人憎我。」千嬅之前看《MY STORY》製成品時，發現時光飛逝，父母已滿頭白髮，不禁落淚，昨日說起，她也眼泛淚光。

預咗蝕錢 只想人人有工開

有傳她今年底舉行跨年演唱會，千嬅承認並表示兩年前巡唱時已定下此目標，年半前向紅館申請，她說：「我們一直留意疫情變化走到今日，大家一致一齊向前行，如果一個不願意都不會成事，所以會堅持到最後一分鐘。若疫情嚴重，會以觀眾安全健康為大前提，我們有Plan B，可能改網上舉行。」至於演出多少場？千嬅表示未知。

由於現在只能坐一半人，她直認難做到收支平衡，目的只想人人有工開，門票亦不會因為入座減半而加價。她透露演唱會是全新的，她會將歌酬捐予母親的抉擇，主辦機構亦會將部分收益撥捐演出業協會。

不為別人說話解釋

問千嬅會否擔心曾捲政治風波被人抵制罷睇？她說：「人生很漫長，我已經是大人，40幾歲，經歷高低起跌，處理方法已經不同，學懂消化自己的事情，理性去處理情緒，不為別人的說話解釋，因為不能夠滿足每個人需要，最重要做好自己。（最艱難時點過？）多謝兒子Torres，他教我最多嘢，他問：『媽咪做乜唔開心，做乜喊？我乖啲、我做功課，我陪你啦。』發現原來小朋友處理到大人情緒，可以使我平衡。」問她面對網上抨擊怎渡過？千嬅表示非想像中那麼不開心，她說：「以前會覺得睇法點解不一樣，但現在學懂消化，會想自己有什麼地方做得唔好、唔啱， 理解個氣氛係咁，就自自然然識解決。」

對於她在網上平台開節目，粉絲人數不及舊愛鄭中基？千嬅說：「係咩，唔知喎，有得咁計咩？我純粹想講嘢，做自己想做嘅事情。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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