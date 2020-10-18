擇偶條件首要funny 單身施匡翹唔介意男友禿頭

【明報專訊】24歲樂壇新人施匡翹最近推出第3首派台歌《差不多小姐》，歌曲取材於她讀中學時暗戀興趣班的男助教，但最終沒有表白，自此亦無再暗戀過人。她自認面對感情較慢熱，偏愛樂觀型男生，最好踏實得來又funny，她說：「但只可以對我一個funny，對其他女性要保持距離，不可以攬頭攬頸。」至於外形，她覺得不是重點，順眼便可，並說：「比我矮和禿頭都無所謂，如果禿頭我會叫他剃光，剃光都幾有型，最緊要夾和對我好。」

讚林德信眼神迷人

已單身近兩年的施匡翹，自爆只有一次戀愛經驗。現時可渴望拍拖？她笑說：「公司都不想我拍拖，驚我被人教壞。」她自言屬遷就型女友，但涉及原則問題，例如吸煙飲酒會企硬，若發現男友出軌，她會即斬纜分手。

新歌MV邀得林德信任男主角，她說：「他眼神很迷人，我很少跟男仔溝通，但他會主動打開話題，又會將他唱歌的心得分享給我。」

染疫康復學養生

提到「施匡翹」這名字自然會聯想到「首名確診新冠肺炎女藝人」，她透露朋友也會取笑她「犀利」，對她而言只是話題一個，樂觀面對。經此一役，施匡翹現在開始養生，戒夜瞓。心態上亦有領悟，覺得人生無常，這些經歷對她日後做戲、唱歌也有幫助。

場地提供：Imini partyroom

化妝及髮型：Wingkee Makeup

Image Director：Janae陳灝而

記者：陳釗