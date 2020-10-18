吳家麗演活狐狸精 曾被人當街鬧「嗰隻嘢」

【明報專訊】金馬影后吳家麗入行近40年，她在無綫藝員訓練班畢業後，多被派演第三者及壞女人角色。她接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，透露當年因外形而被定型，最記得在《季節》演破壞顏國樑與林建明夫妻感情的狐狸精，結果當街被罵，她憶述：「當年《季節》好hit，試過和媽媽行超巿，某師奶對住我話：『佢咪嗰隻嘢囉。』聽完是不開心，因母親在我隔籬，我知道被罵是因為演得好，我沒有所謂，但擔心阿媽，怕她會想為何生個女出來畀人鬧。」

吳家麗之後參演周潤發的經典電影《龍虎風雲》，成為她的事業轉捩點。她自爆最近才知自己「執二攤」，是《龍虎風雲》編劇沈西城告知她這個秘密，說電影公司原意想找另一名當紅女演員演出，最後她被選中。雖然她多年來在電影中有不少性感演出，但她拒絕露點，覺得不適合自己，表示不一定脫光才叫性感，自認是很傳統及保守的女人。

見盡男神真面目

她曾跟無數男神演對手戲，但從沒戲假情真愛上拍檔，拍完一套就立即忘掉，再投入另一部戲。她說：「觀眾只看見我的對手，如周潤發、萬梓良、劉德華等好型好靚仔的一面，我則看到他們私下的樣子。不是說他們私下不好，但我只會欣賞他們的專業及演戲，不會聯想他們是男朋友。」她一直不乏追求者，至今卻仍單身，吳家麗相信會有跟她很夾及相處舒服的人出現，仍憧憬真愛。

娛樂組