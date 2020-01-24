「黑豹」卓威無立遺囑 遺孀申管732萬房產

【明報專訊】今年8月28日，《黑豹》男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）因癌症逝世，終年43歲，消息震驚荷李活；據美國媒體報道，卓威生前沒訂立遺囑，遺孀利華（Taylor Simone Ledward ）日前入稟洛杉磯郡法院，申請成為他的房產執行人，不過文件所列的房產價值約93.9萬美元（約732萬港元）；不少人認為以卓威拍過數部票房大賣的電影而言，實在剩得太少錢。

據美國傳媒報道，卓威博士文生確診腸癌長達4年，後來並惡化至第4期，但一直沒公開病况；他與遺孀利華拍拖5年，去年10月訂婚後不久正式註冊為夫婦，兩人沒有子女，但卓威並沒訂立遺囑。利華的入稟狀指出，除了她外，卓威的現存親人還有其父母；她申請成為卓威價值約93萬房產的執行人。

美媒指出，以卓威的票房往績，其身家不可能只得價值不足100萬美元的房產，單是他有份演出的4部Marvel超級英雄片，票房就以億美元計：《美國隊長3：英雄內戰》、《黑豹》《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》，先後在全球收11.5億美元、13.4億美元、20.4億美元及27.9美元，4片總票房高達73.2億美元（約570億港元）。雖然他算是新加盟Marvel電影，但據網站therichest.com報道，他數年前接拍《黑豹》時片酬接近90萬美元，還未計算花紅，兩年前已估算他的身家至少有800萬美元（約6240萬港元）。有美媒指他患病多時，可能把片酬及其他資產以信託形式持有，所以卓威遺孀利華無需在入稟狀中提及。

另一方面，有美國傳媒指出，卓威博士文並非首名沒訂立遺囑的藝人，4年前猝逝的男歌手Prince及英年早逝的著名結他手Jimi Hendrix，生前都沒有遺囑，前者身故後就引來多名自稱是親屬的人士前來爭產。另外，就算有訂立遺囑，也會引發混亂，騷靈歌后Aretha Franklin和美國Marvel漫畫之父Stan Lee，就因安排問題，發生了糾紛。