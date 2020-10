《意亂情迷》女星 列根銀幕拍檔 97歲朗達法蘭明逝世

【明報專訊】曾主演「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)電影《意亂情迷》(Spellbound)的朗達法蘭明(Rhonda Fleming)本月14日(周三)在聖莫尼卡的聖若望醫療中心與世長辭,享年97歲。

朗達法蘭明以一頭紅髮為標記,有「彩色電影王后」稱號,因彩色電影初期,她的紅髮綠眼特別顯眼。她在演藝生涯中曾拍約40齣電影,包括音樂劇《古城春色》(A Connecticut Yankee in King Arthur's Court),以及西部片經典《龍虎雙俠》(Gunfight at the O.K. Corral)。

已故美國總統列根(Ronald Reagan)投身政壇前,四度與朗達合作,包括《香港》(Hong Kong)及《南海春光》(Tropic Zone)。朗達亦曾跟卻德格拉斯(Kirk Douglas)、畢蘭加士打(Burt Lancaster)、卜合(Bob Hope)等大明星合作。另外她亦客串過《功夫》及《海上樂園》等劇集。朗達曾六度結婚,丈夫包括戲院大亨Ted Mann。