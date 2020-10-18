《意亂情迷》女星 列根銀幕拍檔 97歲朗達法蘭明逝世

【明報專訊】曾主演「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）電影《意亂情迷》（Spellbound）的朗達法蘭明（Rhonda Fleming）本月14日（周三）在聖莫尼卡的聖若望醫療中心與世長辭，享年97歲。

朗達法蘭明以一頭紅髮為標記，有「彩色電影王后」稱號，因彩色電影初期，她的紅髮綠眼特別顯眼。她在演藝生涯中曾拍約40齣電影，包括音樂劇《古城春色》（A Connecticut Yankee in King Arthur's Court），以及西部片經典《龍虎雙俠》（Gunfight at the O.K. Corral）。

已故美國總統列根（Ronald Reagan）投身政壇前，四度與朗達合作，包括《香港》（Hong Kong）及《南海春光》（Tropic Zone）。朗達亦曾跟卻德格拉斯（Kirk Douglas）、畢蘭加士打（Burt Lancaster）、卜合（Bob Hope）等大明星合作。另外她亦客串過《功夫》及《海上樂園》等劇集。朗達曾六度結婚，丈夫包括戲院大亨Ted Mann。