疫下無工開 反思人生意義 何珮瑜不再虛榮

【明報專訊】何珮瑜（Jeana）在ViuTV劇集《熟女強人》飾演香薰治療師，酒後「搞出人命」，展開一段搞笑的「爸爸在哪兒」行動。現實生活中，Jeana承認年少瘋狂，喜愛夜蒲，經常喝到醉醺醺，幸好沒做過令自己後悔的事。她自爆喝醉會不停講英文，故被朋友揶揄她是「假鬼妺」。現在人大了、成熟了，懂得節制，喝至四至六成酒意便停止，不讓自己再酒後失儀及傷身。

計劃收養小朋友

現年31歲的Jeana表示很喜歡小朋友，希望35歲前結婚生孩子，她說：「踏入30歲母愛氾濫，眼見身邊朋友已為人母就更想當母親。 」兩年前她宣布跟導演翁子光分手後，感情一直空白，她認真說：「真的沒有追求者，我也想拍拖但不強求，多年前已受荷李活女星安祖蓮娜祖莉影響，將來不婚也想收養小朋友。」

以前戀愛大過天的她，未認識清楚就一頭栽進去，現在一定要了解，起碼知道對方背景和性格，非偽裝出來。她說：「很難遇到合適的，看緣分吧。我偏向喜歡成熟有經歷的男士，比較有安全感，有事都可以依傍。」疫情下Jeana特別思家，想多陪父母，數月前搬回離開9年的家，她說：「和父母同住超級開心，睡覺是大字形，因為有安全感。」

曾一次豪花7萬置裝

Jeana稱這幾個月是她人生31年的精華，並說：「讓我明白人生意義是什麼，以前是一個愚昧的人，每天將行程塞得滿滿，沒時間讓自己靜下來反思，疫情下數月沒工作，正好趁這機會在家放鬆，沒壓力下更吸收與有所領悟。現在學懂珍惜，不再像初入行掙到錢般誇張，同款衫買齊幾隻顏色，又試過一次過花7萬元買衫，青春就是這樣，但現在發覺物質未必是生活必需，只會增加自己的虛榮心。」

自認鱷魚頭老襯底

在《熟女強人》中，她有6個閨密，雖然多群戲，但大家沒有勾心鬥角搶戲分，Jeana說：「我一向都無搶戲分，不是我搶，是畀人搶，我是典型白羊座，很直率，如綿羊般順服，無論感情和事業，從來不爭，反而會逃避，認識我的人都知我是鱷魚頭老襯底。（被負面新聞誤解？）是，但無所謂啦，沒有以前的我，就沒有現在的我。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地提供：Mustard Seed（Co-working Space）

髮型：Kim ng

化妝：Milk Cheng

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