朴寶劍拍《青春紀錄》碌盡人情卡 《回答吧！1988》舊愛惠利支持新歡朴素丹

雖然《回答吧！1988》已播畢多年，朴寶劍（左一）跟惠利（右二）等演員仍經常聚會。

【明報專訊】韓星朴寶劍、朴素丹合演有線頻道tvN劇集《青春紀錄》，開播以來收視穩步上揚，跟朴敘俊、徐玄振等畀面客串不無關係，今晚播出第13集更請來朴寶劍成名作《回答吧！1988》扮演其妻的惠利亮相，令粉絲興奮不已，收視有望再創新高。本地觀眾可以透過影視串流平台Netflix同步收看。

《青春紀錄》是朴寶劍入伍前最後演出的劇集，開播前已服役無法抽身宣傳，劇組於是構思「串星救收視」行動，從第一集邀請《意外發現的一天》金惠允開始，幾乎每集都有韓星客串演出，成功製造話題，令劇集收視率由開播只有6.3%逐漸升至上周最高位8.2%，串星功不可沒。

部分串星是為支持《青春紀錄》編劇河明熙而來，包括曾經跟他合作《出軌夫妻》的朴敘俊、《愛情的溫度》徐玄振和《Doctors》李聖經，至於惠利則是為聲援「老公」朴寶劍，二人曾在《回答吧！1988》扮演夫婦，並跟柳俊烈、高庚杓和李東輝合稱「雙門洞五人幫」，彼此私交甚篤，當然樂得互相打氣。

從電視台昨日發放劇照可見，惠利將會扮演韓流巨星，接受邊佑錫的推薦，測試朴素丹是否合資格成為她的專屬化妝師，從後者的興奮神情估計，她應該通過考試，為開設個人化妝品牌的夢想踏前一步。至於惠利跟朴寶劍會否有對手戲？今晚自有分曉。

秀智新劇收視平平

另外，朴寶劍曾在朴敘俊主演《梨泰院Class》結局客串扮演靚仔廚師，刺激收視升至全劇最高位的16.5%，有傳《梨泰院Class》女角權娜拉亦將禮尚往來，於《青春紀錄》結局壓軸登場，劇組對於有關傳聞不置可否，但已令粉絲對本月27日播出結局充滿期待了。

提起tvN新劇，《亡途覓雪》秀智跟《非常校護檔案》南柱赫合演《Start-Up：我的新創時代》前日首播，上下兩部分收視率錄得4.27%及4.49%，相比上一檔劇集《秘密森林2》結局錄得9.4%佳績，只算不過不失，且看後勁如何。

《Start-Up：我的新創時代》講述韓國年輕人創業的熱血故事，首集交代秀智跟姜漢娜扮演姊妹，小時候因父母離婚而被迫分開生活，從此過着不同的人生，直至長大後在某個創業公司講座上重逢，兩人未有熱情相認，反而針鋒相對，令人好奇她倆關係，將會是敵是友？