神級廚藝有死穴 李家鼎見煮溶芝士即反胃

【明報專訊】李家鼎與譚玉瑛主持的《阿爺廚房》深受觀眾歡迎，節目一輯接一輯，轉眼已來到第5輯，兩人都希望長做長有，李家鼎更笑稱獲節目帶挈，去街市經常被女圍，但他樂意分享廚藝，女友也替他開心，沒有呷醋。譚玉瑛表示幸運遇到李家鼎這個好拍檔，但被對方取笑是「巴渣瑛」。而最想不到的是，廚藝了得的李家鼎最怕煮溶的芝士。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

李家鼎（鼎爺）與譚玉瑛（阿譚）表示今輯節目除了滿足觀眾要求，教煮家常菜的竅門外，也會帶大家尋找香港消失的味道，例如西瓜酸炒牛肉。在拍攝過程中，他們覺得最難頂是天氣，因到魚棚和稻田等無遮無擋的地方拍外景，烈日當空下，鼎爺有次幾乎暈倒，他說：「記得當日是大暑，我跟阿譚說有點暈，叫她不要動、傍住我，拍完即刻用水冲頭降溫。其實我有權不拍，但我不想影響拍攝進度。」阿譚回想拍第一輯時試過刨蘿蔔弄傷手流血，她用布紮住完成拍攝才治療，鼎爺笑說：「我已經叮囑她小心手，但最後白蘿蔔變紅蘿蔔，這就是不聽老人言，吃虧在眼前。」談到早前為節目拍攝片頭時，連續拋鑊50次，功架十足？鼎爺笑言：「導演黐線、變態的！不辛苦，不過攰囉。」阿譚大爆其實鼎爺不收貨，所以想拋到最好為止。

最佳拍檔開心互窒

節目至今已拍到第5輯，鼎爺和阿譚的默契不用多說，觀眾除了喜歡看兩人合作下廚外，也喜歡看他們「頂頸」互窒。阿譚笑稱在新一輯中「頂李行動」會升級。鼎爺笑稱無所謂，最緊要開心，不會放在心，還為阿譚起了花名叫「巴渣瑛」，他說：「這個團隊經常你窒吓我、我又鬧吓你，別人不知以為我們有仇，但其實我們開心的。」阿譚笑言：「其實我沒刻意窒他，我說話方式是這樣，喜歡輕鬆一些。不過當初我不認識鼎爺，不知程度可以去到哪裏，我也不想工作時大家不開心，後來發現鼎爺其實很玩得。」

鼎爺見芝士蛋糕急逃

《阿爺廚房》屢創收視佳績，這對好拍檔都希望節目長做長有，阿譚稱這代表觀眾無停止支持，所以她經常讚鼎爺有魄力。鼎爺稱有此成績要感謝觀眾支持，而且難得遇到一個不hea又合作愉快的拍攝團隊，大家如家人般相處。問到若下輯改名叫《阿譚廚房》，兩人角色調換可會介意？鼎爺笑言無所謂。阿譚則表示一定反對，因很辛苦。問鼎爺可有試過阿譚的廚藝？鼎爺笑稱對方明知他不吃芝士，卻做了一個芝士蛋糕回來，他第一時間衝出廠，「不知何解，我聞和咬一下芝士都無事，但不可以看到它煮溶，會即刻反胃」。

私房菜損失逾千萬

節目播出以來，鼎爺廚藝了得的形象深入民心，他笑言現在去街市買菜都會遇到「被女圍」的情况，很多人問他煮法，他都來者不拒，樂意詳細回答問題，「別人有心請教便分享，這些收埋沒用的，幫到人是開心事」。另一半可有呷醋？鼎爺笑言：「呷什麼醋，難得我有人圍。她還說我常炮製美食，把她吃胖了。」疫情影響下，飲食業成為重災區，不少食店撐不住倒閉。擁有數間食店的鼎爺稱仍撐得住，全靠拍檔和朋友的支持和捧場，但疫情至今對生意影響極大，他的私房菜都損失過千萬，不過無炒過一個伙計，並出足糧，「我們無八折糧，出足的，當初別人為你做、為你搏，幫你打天下，所以有什麼問題都一起上」。

阿譚疫下居家更寫意

向來懂享受人生的阿譚稱，疫情下有種特別的感覺，覺得這時候不能只想自己，要以大局着想，大家要注意衛生，做足防疫措施，減少聚會，令風險降至最低。居住離島的她說：「疫情下多了留家，反而幾寫意，起牀便做個豐富早餐，慢慢歎，然後又會做運動、煲劇、品酒。」鼎爺聞言笑稱阿譚活得招積。

阿譚被傳是「娛樂圈小富婆」，經常品嘗佳餚美酒？鼎爺搶着答：「還用說？有層樓背山面海，看日出日落，閒時周圍玩、周圍吃。」阿譚表示傳聞而已，她只是懂得生活，不過對飲食方面的確較注重，因吃到好的東西能令她開心，故願意花錢在這方面，「其實沒做兒童節目後，我都打算『un un 腳』不做了，點知公司安排我們拍檔；跟鼎爺合作無負擔，有好吃的，他還會第一時間給我品嘗，想起來都幾幸運」。鼎爺稱阿譚現已到了無求的境界，可以做自己喜歡的事情，這並不容易，「之前家中有事，令我很不開心，有朋友跟我說開心或不開心也是這樣過，無謂虐待自己，所以我現在都少了發火」。兩人皆表示疫情下身體健康已很開心。