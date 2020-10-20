任達華封金鷹獎視帝 「用良心面對每個鏡頭」

趙麗穎雖失落視后，但仍奪得「觀眾喜愛的女演員獎」。（網上圖片）

【明報專訊】「中國電視金鷹獎頒獎典禮」前晚（18日）於湖南長沙舉行，任達華（華哥）憑劇集《澳門人家》獲「最佳男演員」獎，成為首名獲得此獎項的香港男藝人。華哥上台領獎時難掩激動情緒，他感謝製作團隊，同時不忘在台上多謝太太與女兒，說這個獎對他很大鼓勵，會繼續努力拍多些好作品。

華哥成為視帝，他接受訪問時說：「都幾激動，因我都係拍電視出身，後來轉拍電影，現在偶然又拍電視。拍電視就好似一個大家庭咁溫暖嘅感覺。多謝太太同女兒，因為有4個月無見面，她們給我好大動力。每個鏡頭都要用心去做，亦令我覺得做人好似做餅一樣，要用良心去面對每一個鏡頭、用良心去面對事業同家庭。」

《澳門人家》以「中葡聯合聲明」為引子，以澳門的梁記餅店為背景，講述澳門回歸前後發展變遷與澳門市民的平凡生活，任達華於劇中飾演梁記餅店老闆及傳承人，為了演好角色，他更專程到澳門學做餅。獲「最佳女演員」的是《大江大河》的童瑤。

趙麗穎頒獎 宋茜扁嘴

趙麗穎爭視后落敗，但她奪得「觀眾喜愛的女演員獎」，前晚頒獎禮的話題也落在她跟宋茜身上。有指「觀眾喜愛的女演員獎」是趙與宋之爭，當趙麗穎在台上領獎時，台下的宋茜露出扁嘴不屑表情，她發覺鏡頭對準自己時，她一秒變臉，由驚訝到強顏歡笑。「宋茜表情」成微博熱搜，有網民稱宋茜小家子氣。不過，也有網民還原事件，稱趙麗穎當時是在台上擔任頒獎嘉賓，宋茜的表情並非不屑，只是網民過分解讀。

娛樂組