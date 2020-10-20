與親屬殮房認屍 黎美言：幫細佬完成夢想

【明報專訊】HotCha成員黎美言的胞弟黎嘉駿上周五（16日）於灣仔墮樓身亡，終年28歲。昨晨9時，黎美言跟親屬到西區殮房認屍，逗留約半小時，同行有女親屬哀傷痛哭，令人心酸。黎美言離開殮房時強忍喪弟之痛，停步接受記者簡短訪問。她表示會完成弟弟的夢想，延續他創立的劇團，並且會為他出書及唱片作紀念。

娛樂組

黎美言（Winkie）為弟弟黎嘉駿（Harry）的後事奔波，昨日見她雙眼浮腫，十分憔悴，但面對記者時表現堅強。她表示會盡全力照顧父母，她說：「細佬（黎嘉駿）生前是一個非常值得尊敬的舞台劇演員、作詞人，其實佢寫過好多作品。嚟緊我會完成細佬的夢想，因為細佬有少少遺願。佢仲有個劇團叫『想出軌劇團』，我會幫佢延續下去！」

Winkie為胞弟出唱碟散文集

問她胞弟墮樓原因？她說：「我想大家不要深究原因，因為要尊重他，反正他是我一生中最愛的細佬，我會完成他的遺願，他填過很多歌詞，我會幫他出一張唱碟和散文集，多謝大家關心！」問她可有夢見細佬？她說：「我哋祈禱吧！堅強！」黎美言在友人陪同下離開。

黎嘉駿於上周五在灣仔墮樓身亡，終年28歲。警方在現場沒有檢獲遺書，有消息稱黎嘉駿生前受工作及感情問題困擾不開心。黎嘉駿的facebook自我介紹：「自由身演員、導演、填詞人。香港大學進修學院人力資源管理畢業。想出軌劇場創辦人及藝術總監、香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員。獲提名香港電視大獎2017新人獎」原本他參演馬浚偉的舞台劇兼幕後工作，受疫情影響令演出延期，馬浚偉與黎瑞恩等對Harry的離開感惋惜。

Harry生前想姊弟同台跳舞

由於Harry的死對黎美言打擊很大，她連日也在社交平台悼念胞弟，她轉發弟弟的演出片段，希望更多人欣賞。Harry沒有借助家姐在娛樂圈的知名度求工作方便，很多跟他合作的人也不知道黎美言是他的家姐，過去多年默默在娛樂圈努力掙扎，去年4月他演出舞台劇《歡樂神仙窩》，家人到場支持，包括家姐黎美言，他當時在社交平台說感受：「感謝屋企人嚟睇，最難得係今次齊腳嚟支持，特別係家姐，佢兩年無睇我演出喇！仲講咗好多說話鼓勵我，希望你移植少少跳舞基因給我，定可以同台跳舞？」

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